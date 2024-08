- Tanaka, de Düsseldorf, vai para o Leeds United.

A equipe de futebol de médio porte de Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, sofre um revés com a saída de seu jogador estrela, Ao Tanaka. No entanto, eles comemoram uma maior entrada de dinheiro com a taxa de transferência de Tanaka para o Leeds United, na segunda divisão do futebol inglês. A mudança do meia de 25 anos foi confirmada pelo time da Renânia do Norte-Vestfália. O técnico do Leeds United é Daniel Farke, que já treinou o Borussia Mönchengladbach. Os detalhes da transação são mantidos em segredo, mas Düsseldorf deve embolsar cerca de €3 milhões por Tanaka.

Tanaka se juntou ao clube em 2021, inicialmente emprestado do Kawasaki Frontale, e depois se tornou um membro permanente da equipe de Düsseldorf. Ele jogou 95 partidas pelo clube e deixou uma boa impressão. O membro do conselho Klaus Allofs afirmou: "Tanaka expressou seu desejo de sair há algum tempo. Tivemos que pesar seu valor atlético contra os fatores financeiros. É do conhecimento comum que gostaríamos de ter continuado trabalhando com Tanaka".

Apesar da saída de Tanaka, a Fortuna Düsseldorf continua a gerenciar transferências, procurando substitutos adequados para seu talento perdido. O clube deve utilizar sabiamente os lucros consideráveis da transferência de Tanaka para o Leeds United em futuras transferências.

