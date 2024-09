- Talvez a AfD esteja a sentir alguns tremores.

O supervisor da eleição vai examinar os resultados para a atribuição de distritos na legislatura do estado da Saxônia. Várias partes e especialistas do Wahlrecht.de especulam que o supervisor da eleição do estado pode ter cometido um erro na nova atribuição de distritos dentro da legislatura do estado, de acordo com a "Leipziger Volkszeitung". Relatadamente, um método incorreto de atribuição de distritos foi utilizado. O porta-voz da comissão eleitoral do estado reconheceu o problema e mencionou que uma investigação está em andamento.

De acordo com a LVZ, a AfD teria uma cadeira a menos sob o procedimento alternativo, o que levaria ao fim de sua minoria de bloqueio na legislatura do estado. Com a minoria de bloqueio, algumas leis estaduais que exigiam uma maioria de dois terços de todos os parlamentares não poderiam ser aprovadas sem os legisladores da AfD.

Na Saxônia, assim como em outros estados federais, juízes constitucionais e os chefes das auditorias estaduais são eleitos com uma maioria de dois terços de todos os parlamentares. Conseqüentemente, alguns cargos não poderiam ter sido preenchidos sem o consentimento da AfD. Além disso, as legislaturas estaduais não poderiam se dissolver.

Atribuição de distrito concede à AfD uma minoria de bloqueio na Saxônia

De acordo com os achados preliminares, a CDU emergiu como a maior fração novamente com 31,9% dos votos. A AfD ficou em segundo lugar com 30,6%. A aliança Sahra Wagenknecht (BSW) obteve 11,8% dos votos e parece estar em posição de jogar um papel no futuro arranjo do governo. O SPD marcou 7,3%, enquanto os Verdes permaneceram em 5,1%. A Esquerda conseguiu ingressar na legislatura do estado com 4,5%, já que ganhou dois mandatos diretos em Leipzig. Em seguida, uma cláusula foi implementada que permitiu que eles entrassem na legislatura de acordo com o resultado de seu segundo voto, apesar de terem ficado abaixo do limite de 5%.

A "Leipziger Volkszeitung" relatou que o erro no método de atribuição de distritos poderia afetar a contagem de assentos da AfD, potencialmente impactando sua minoria de bloqueio na legislatura do estado da Saxônia, de acordo com o texto original. Sob a atribuição corrigida, a AfD pode perder sua minoria de bloqueio, facilitando a aprovação de algumas leis estaduais sem seu consentimento, como sugerido pelo jornal.

