- Tah discute as especulações em torno de transferências de jogadores

Após muito falatório sobre seu futuro, o futebolista alemão Jonathan Tah, conhecido por seu trabalho na linha defensiva do Bayer Leverkusen, finalmente quebrou o silêncio. Ele escreveu no Instagram: "Muitos rumores sobre mim e meus planos, alguns pontos não foram retratados com precisão, mas eu entrarei em detalhes em um momento adequado". O atleta de 28 anos faz parte da seleção nacional de futebol.

Tah foi uma promessa para o FC Bayern Munich, mas escolheu ficar com os campeões Leverkusen. Essa decisão causou tensão entre os dirigentes dos dois clubes. "Eu considerei possibilities de transferência, mas agora está claro que vou completar uma década com o Bayer 04", disse Tah. Ele estreou na Bundesliga pelo Bayer 04 em 2015.

Eberl: "Jogado para debaixo do ônibus"

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern Munich, se sentiu "jogado para debaixo do ônibus e exposto a uma luz que não correspondia às conversas confidenciais" devido à crítica do executivo do Leverkusen, Fernando Carro. Carro havia dito anteriormente: "Eu não penso muito bem de Max Eberl", mas depois se desculpou. Apesar das especulações, a transição de Carro para Bayern nunca se materializou.

Eberl pediu ao Leverkusen novamente no final da janela de transferências, caso o Bayern decidisse vender e tivesse fundos para Tah. "O Leverkusen não entrou nessa", disse Eberl, "Não é grande coisa, foi discutido, negociado, tentado".

A decisão de Tah de permanecer com o Bayer Leverkusen na Bundesliga alemã, apesar do interesse do FC Bayern Munich, causou tensão entre os dois clubes. Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, se sentiu mal representado após a crítica de Fernando Carro, o que levou a um pedido de desculpas público de Carro. Apesar da confusão, a transição de Carro para o Bayern nunca se materializou.

Leia também: