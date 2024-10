Tadej Pogacar marca triunfalmente a sua viagem solo, figuras proeminentes abandonam em fúria

Força Inabalável: Com a jersey arco-íris de campeão do mundo, Tadej Pogacar deixa os concorrentes para trás na Giro dell'Emilia, abrindo uma vantagem enorme. Sua potência parece interminável: em 2024, ele conquistou vitórias em 23 dos 56 dias de corrida.

O mundo do ciclismo ficou boquiaberto novamente, enquanto Tadej Pogacar produzia outra apresentação heroica. "Com a jersey arco-íris, senti a pressão para fazer algo extraordinário", disse Pogacar, sorrindo depois de trocar sua jersey de campeão do mundo encharcada por uma nova e seca. Mas Pogacar não deixou a vitória na Giro dell'Emilia, no norte da Itália, apenas seis dias após sua conquista no Campeonato Mundial em Zurique, passar sem uma comemoração adequada.

O ciclista de 26 anos pedalou até a vitória sob a chuva torrencial, mantendo quase uma vantagem de dois minutos, como se estivesse passeando. Outra passagem solo demonstrando seu imenso poder, deixando os espectadores entre admirados, balançando a cabeça ou puxando os cabelos - independentemente de serem fãs, céticos ou rivais. "Tadej Pogacar, sempre Tadej Pogacar", lia-se no "Gazzetta dello Sport", mas o sentimento não captava inteiramente sua dominação: Pogacar ultrapassa seus rivais como nunca antes na história do ciclismo, nem mesmo na era do lendário Eddy Merckx. "Não se pode negar que ele é superior. Está claro", admitiu Merckx.

Ele não se importa com quem o acompanha

No sábado, Pogacar garantiu a vitória após uma pedalada solo de 38 quilômetros. No Campeonato Mundial, foram 51 quilômetros, em Liège-Bastogne-Liège, foram 37, e na Strade Bianche, chegou a uma distância impressionante de 82 quilômetros. "Pogi" não deixa a rivalidade afetar sua estratégia - quando ele ataca, ataca sozinho. A competição para a 107ª Giro dell'Emilia foi cuidadosamente escolhida, com a presença de nomes como o campeão olímpico de mountain bike Tom Pidcock, que terminou em segundo lugar no sprint, e 1:54 minutos atrás de Pogacar. Estrelas como Primoz Roglic e o duplo campeão olímpico Remco Evenepoel estavam entre os que desistiram frustrados. A equipe inteira de Evenepoel desistiu cedo, com apenas 53 dos 167 participantes completando a corrida. Enfrentar um fenômeno não é atraente para a maioria.

"Estava me sentindo bem a semana toda", disse Pogacar casualmente. Ele queria economizar as pernas para a última volta, mas a competição o obrigou a reagir. E quando ele reagiu, seus concorrentes não conseguiram acompanhar. Na subida de San Luca, famosa pela segunda etapa do Tour neste ano, Pogacar atacou, deixando seus concorrentes ofegantes. O profissional americano Matteo Jorgenson lutou para acompanhar, enquanto o estreante Florian Lipowitz ficou em segundo lugar por muito tempo, com a promessa de um segundo pódio alemão desde a vitória de Jan Ullrich em 2001. Mas, no final, Lipowitz ficou exausto.

No entanto, a potência de Pogacar parece insaciável: em 2024, ele venceu 23 dos 56 dias de corrida, triunfando em três das três provas de etapa e em cinco das sete provas de um dia. Isso ainda não é a melhor temporada de ciclismo da história: na terça-feira, Pogacar vai competir na pequena clássica Tre Valli Varesine, e no sábado, ele tem boas chances de vencer a Lombardia pela quarta vez consecutiva, assim como Fausto Coppi fez décadas atrás. "Estou ansioso por isso", disse Pogacar com confiança. Seus rivais podem não sentir o mesmo.

O mundo do ciclismo continua fascinado pelas apresentações impressionantes de Tadej Pogacar, com sua última vitória na Giro dell'Emilia Adding to his impressive record. Despite the pressure of wearing the World Champion's jersey, Pogacar's love for sports and competitive spirit shone through, once again demonstrating why he is considered one of the best in the sport.

Leia também: