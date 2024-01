Taça chinesa comprada por 35 dólares numa venda de garagem vendida por mais de 700 000 dólares

Comprada por apenas 35 dólares perto de New Haven, Connecticut, no ano passado, a pequena taça floral azul e branca vale agora quase 29.000 vezes esse preço. Apresenta motivos de lótus, peónias, crisântemos e flores de romã e foi originalmente encomendada pela corte imperial da China durante a dinastia Ming.

Embora a Sotheby's não revele a identidade do vendedor, a directora do seu departamento de arte chinesa, Angela McAteer, revelou numa entrevista telefónica antes da venda que o homem que encontrou a taça na venda de garagem "não regateou o preço pedido de 35 dólares".

Pouco depois de ter efectuado a compra, enviou fotografias da taça a especialistas em leilões, que a identificaram como um objeto de importância histórica. "Instintivamente, tivemos uma sensação muito, muito boa", disse McAteer.

Após uma inspeção mais atenta, verificou-se que o artefacto, conhecido como "taça de lótus", devido à sua semelhança com um botão de lótus, era originário da corte do Imperador Yongle, que governou de 1403 a 1424 - um período conhecido pelas suas técnicas de porcelana distintas e célebres.

"A taça tinha um corpo de porcelana incrivelmente suave" e um "esmalte sedoso e untuoso", disse McAteer, que, segundo ela, "nunca foi reproduzido em reinados ou dinastias futuras". Para além da sua vibrante coloração azul-cobalto, acrescentou, "tinha todas as características que se esperariam destas grandes encomendas do período Yongle".

Um "mistério

Durante o seu reinado, o Imperador Yongle transformou o ofício da porcelana, fazendo grandes encomendas para a sua corte e exercendo um maior controlo sobre os fornos imperiais de Jingdezhen, a mais importante cidade chinesa produtora de porcelana.

"O Imperador Yongle promoveu efetivamente a importância artística da porcelana", afirmou McAteer. "Ele elevou-a de tigela utilitária, por exemplo, a uma verdadeira obra de arte."

Com um diâmetro de pouco mais de 15 centímetros, a pequena mas detalhada tigela teria provavelmente valor artístico e prático para a corte. McAteer disse, no entanto, que pouco se sabe sobre a sua proveniência ou como foi parar à venda de garagem. "É um mistério frustrante", disse, acrescentando que existe "pouca documentação" da época.

De acordo com a Sotheby's, apenas seis outras tigelas semelhantes sobreviveram, estando outras em instituições como o Museu do Palácio Nacional de Taipé, bem como o Museu Britânico e o Museu Victoria & Albert, em Londres.

McAteer dá conselhos a outros caçadores de pechinchas de porcelana: "Procurem o equilíbrio e o equilíbrio no design... e avaliem a qualidade e a mão de obra utilizada".

A descoberta foi leiloada no âmbito da "Semana da Ásia", uma série de vendas da Sotheby's com artefactos, antiguidades e arte contemporânea de toda a região.

Após a venda, McAteer declarou num comunicado de imprensa: "O resultado de hoje para esta taça floral excecionalmente rara, datada do século XV, resume as incríveis histórias de descobertas únicas com que sonhamos enquanto especialistas no campo da Arte Chinesa... é um lembrete de que obras de arte preciosas permanecem escondidas à vista de todos, à espera de serem encontradas."

Este artigo foi atualizado para refletir o número de taças semelhantes encontradas em museus de todo o mundo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com