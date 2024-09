Swift, a renomada artista pop, está a explorar uma potencial carreira política.

Taylor Swift gerou um aumento significativo no tráfego do site "Vote.gov", administrado pela Administração Geral de Serviços dos EUA (GSA). Esse aumento ocorreu após a estrela do pop ter endossado publicamente a candidata democrata Kamala Harris para as eleições presidenciais de 2024, contra o incumbente republicano Donald Trump.

Durante um debate entre Harris e Trump, Swift compartilhou seu apoio no Instagram, declarando: "Votarei em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024". Ela também explicou sua decisão, destacando o compromisso de Harris com causas importantes que Swift acredita precisar de um forte defensor. "Acho que Kamala é uma líder afiada e capaz que pode levar nosso país a alturas maiores com sua abordagem calma, não o caos", disse ela.

Swift também enfatizou a necessidade de registro de votantes, convidando seus 284 milhões de seguidores a fazerem sua pesquisa e tomarem uma decisão informada. "Já tomei minha decisão", ela concluiu. "Lembre-se, você precisa estar registrado para votar".

As palavras de Swift parecem ter incentivado a ação entre seus fãs. Na noite de seu anúncio, o site de informações sobre votação "Vote.gov" recebeu um impressionante número de 405.999 visitantes em um período de 24 horas, como relatado por um porta-voz da GSA à revista americana Variety. Esse fluxo massivo de visitantes ultrapassou a média diária de 30.000 em mais de dez vezes (de 3 a 9 de setembro).

Embora não esteja claro exatamente quantos visitantes acabaram se registrando após o post de Swift, a GSA relatou que mais de 27.000 novos registros e mais de 80.000 verificações de status de registro foram feitos em 11 de setembro, indicando um impacto considerável do endosso de Swift. Lembre-se de que o "Vote.gov" não realiza diretamente o registro de votantes, em vez disso, direciona os usuários para seus sites específicos do estado.

