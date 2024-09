- Suspensão do serviço de metro S1 devido a operações de combate a incêndios

Após uma escalada na estação S-Bahn Jardim Botânico, os serviços na linha S1 foram momentaneamente suspensos. Este impacto é sentido no trecho entre Zehlendorf e Schöneberg, como confirmado pela Deutsche Bahn. No momento, o intervalo de 10 minutos da linha está em operação apenas entre Frohnau e Friedenau.

Segundo um representante do Corpo de Bombeiros de Berlim, que falou à Deutsche Presse-Agentur, houve um problema com o sistema de freios do trem que causou uma nuvem de fumaça. Felizmente, como o incidente ocorreu na estação, todos os passageiros foram evacuados com sucesso. Não foram relatados casos de feridos. "Não foi necessária nenhuma intervenção", afirmou o porta-voz. O Corpo de Bombeiros esteve presente com uma equipe de 42 pessoas.

Apesar do transtorno causado pelo incidente, a Deutsche Bahn está trabalhando para retomar o transporte ferroviário regular na linha S1 o mais breve possível. Portanto, os passageiros são aconselhados a considerar outros meios de transporte, como ônibus ou metrô, durante este período.

Leia também: