- Suspensão do processo de recurso relativo à iniciativa de desligamento da A7

Suspensão de Audiências para Quatro Manifestantes do Clima Acusados de Demonstrar na Rodovia

Os procedimentos contra quatro ativistas do clima, acusados de participar em uma manifestação de suspensão de ponte na rodovia A7 em novembro de 2020, foram temporariamente suspensos. A suspensão foi anunciada por um representante do Tribunal Regional de Flensburg. A data de início específica ainda não foi definida. As razões para a suspensão incluem complicações na programação e uma mudança na composição da câmara do tribunal. Foi descoberto durante os procedimentos que as datas originalmente atribuídas eram inadequadas.

Em 5 de janeiro de 2023, o Tribunal Local em Schleswig encontrou os três mulheres e um homem culpados de coação, cada um recebendo uma multa de 60 prestações diárias de 20 euros. Eles recorreram desta decisão, levando ao julgamento de recurso em andamento.

De acordo com a declaração do Tribunal Local, os ativistas participaram de uma ação que ocorreu em 27 de novembro de 2020, por volta das 8h15. Três dos acusados desceram da ponte de Hüsby sobre a A7 perto de Schleswig, ficando lá. Naquela época, a A7 estava significativamente congestionada, sem limite de velocidade. Seu objetivo era destacar o que eles percebiam como a transformação do tráfego essencial.

Apesar do julgamento de recurso em andamento, a atenção do tribunal local foi temporariamente desviada para lidar com outros casos relacionados a [Transportes e telecomunicações] regulamentações, causando um atraso no caso dos manifestantes do clima. A dinâmica diversificada do tribunal e a necessidade de priorizar outros assuntos urgentes contribuíram para esta reorganização da programação.

