- Suspensão da eliminação de explosivos em Koblenz

A equipe de Desativação de Explosivos suspendeu seus esforços para desmontar uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Coblenz após várias horas de tentativas. Como informado à tarde, o vestígio de guerra permanece no local do descobrimento e está sendo monitorado. As autoridades garantiram que o artefato não representa nenhum perigo.

Uma atualização pouco antes das 16h revelou a reabertura da Ponte Pfaffendorfer. A equipe de Desativação de Explosivos iniciou suas operações nas primeiras horas do dia. Uma bomba aérea de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial foi detectada durante atividades de construção perto do Reno na sexta-feira. Como resultado, uma área de 300 metros foi evacuada para o processo de desmontagem, o que levou ao parada tanto do transporte rodoviário quanto marítimo.

Apesar da desativação bem-sucedida de muitas bombas da Segunda Guerra Mundial ao longo da história, esta em particular provou ser desafiadora. A bomba da Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, uma lembrança de conflitos passados, continua a ser um assunto de interesse e vigilância cuidadosa.

