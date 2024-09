- Suspeitos de aquisição ilegal de ouro Kelt: três indivíduos da MV enfrentam acusações

Afirma-se que os criminosos conseguiram furtar a quase 4 kg de ouro celta de Manching, alojado em dois casos de exposição, em apenas dez minutos. Agora, esses supostos culpados estão prestes a ser julgados. Isso ocorre quase dois anos após o roubo de alto perfil no Museu Celta Romano na Alta Baviera, com a Promotoria Pública de Ingolstadt acusando quatro homens com idades entre 43 e 51 anos. Três deles são da Mecklenburg-Vorpommern, com um deles servindo como suposto mentor.

De acordo com a Promotoria Pública, eles foram implicados em invadir o museu em novembro de 2022, usando ferramentas de corte pesadas, e fugir com as relíquias de ouro celta em exibição. Essa informação foi inicialmente relatada pelo "Augsburger Allgemeine".

A maior parte do tesouro celta ainda não foi encontrada

O valor estimado dos 500 moedas furtadas é de cerca de 1,5 milhão de euros. Esta coleção de moedas celtas, descoberta em Manching em 1999, foi considerada o maior achado de ouro celta do século e era a peça principal do museu. Até agora, a maioria deste tesouro de quase 2100 anos ainda não foi encontrada. Parece que numerosas moedas valiosas e historicamente significativas foram reduzidas a metal derretido. Os quatro homens envolvidos ainda não responderam às acusações, de acordo com a Promotoria Pública.

A acusação ainda não foi admitida para julgamento principal. Um porta-voz do Tribunal Regional de Ingolstadt revelou que ainda não foi marcada uma data para o julgamento. Este caso foi atribuído à primeira câmara criminal sob a supervisão do juiz Konrad Kliegl, que também é vice-presidente do tribunal regional e atualmente está lidando com outro julgamento de homicídio. Foi relatado anteriormente que o julgamento poderia começar em 21 de janeiro de 2025, de acordo com o "Augsburger Allgemeine".

Moedas historicamente importantes derretidas

Os suspeitos foram presos em julho de 2023 e têm estado em custódia desde então. Um residente de 47 anos de Schwerin é identificado como o principal perpetrador.

Fragmentos de ouro foram recuperados de um dos homens. De acordo com a Promotoria Pública, esses fragmentos de ouro totalizaram aproximadamente 500 gramas do tesouro de 3,74 kg. Uma análise desses fragmentos revelou que cerca de 70 moedas antigas foram derretidas neles. As moedas restantes ainda estão desaparecidas.

Para evitar detecção, os suspeitos são acusados de ter cortado os cabos de fibra ótica em um nó da rede da Telekom em Manching usando alicates e cortadores de arame para desativar o sistema de alarme do museu. Como resultado, as conexões de internet e telefonia foram brevemente interrompidas em mais de 13.000 lares, enquanto 14 torres de celular ficaram offline.

Em seguida, os suspeitos - de acordo com as alegações - esperaram cerca de uma hora para ver se um alarme era acionado antes que dois deles abrissem uma porta lateral do museu com alavancas. Os outros dois garantiram a segurança do lado de fora.

Acusações: 30 assaltos adicionais

A Promotoria Pública acusa os suspeitos de terem cometido outros 30 assaltos graves, incluindo arrombamentos em supermercados, escritórios de licenciamento, restaurantes rápidos e postos de gasolina na Alemanha e na Áustria, entre 2014 e 2022.

O butim total - incluindo o tesouro de ouro - é estimado em cerca de 2,2 milhões de euros. A autoridade de acusação solicitou a apreensão de tais ativos dos perpetradores. Os crimes de anos anteriores são considerados prescritos, confirmou um porta-voz.

Após a prisão dos homens, várias propriedades em Plate, perto de Schwerin, foram revistadas. As acusações são baseadas em evidências coletadas durante essas buscas, incluindo vestígios de DNA, impressões digitais, marcas de ferramentas, informações de interceptação telefônica e análise de celular, investigações financeiras e depoimentos de testemunhas.

Método profissional

Os supostos culpados operaram com grande precisão, deixando pouco rastro, de acordo com a acusação. Os acusados, armados com alavancas, britadeiras e outras ferramentas, são saidos a ter manipulado cabinets ou edifícios de distribuição de telecomunicações em Manching e instalado bloqueadores para atrapalhar qualquer conexão rádio.

Em seguida, eles entraram à força no local alvo e perfuraram - às vezes por horas - caixas-fortes e caixas eletrônicos. Outros cúmplices mantiveram a cena enquanto mantinham contato rádio com aqueles dentro. Durante o crime, eles usavam trajes escuros inteiros e balaclavas pretas.

O tesouro de ouro celta foi roubado do Museu Celta Romano na Alta Baviera, especificamente em Manching. Apesar da prisão e das acusações contra quatro homens, uma parte significativa do tesouro de quase 2100 anos ainda está desaparecida na Baviera.

