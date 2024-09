Assistindo a um Show ao vivo de Taylor Swift - Suspeito ligado a actividades terroristas em Viena sob investigação por possíveis alucinações induzidas por drogas.

O indivíduo sob investigação, responsável pelo cancelamento de vários shows da Taylor Swift em Viena, parece ter problemas de saúde mental. De acordo com um relatório do oe24.at, os defensores dos Serviços da Corte de Menores sugerem uma "avaliação psiquiátrica abrangente" do jovem para potencialmente iniciar "intervenções adequadas".

O relatório, que se acredita estar com a Agência de Imprensa Austríaca (APA), sugere que o suposto simpatizante do Estado Islâmico tem vários potenciais riscos. Ele não tem um círculo social além da família, abandonou seu aprendizado devido ao seu estado mental e foi rejeitado pelo Exército Austríaco devido à presumida "imobilidade". O jovem de 19 anos passava seus dias até a tarde na cama e suas noites jogando videogames.

O relatório revela ainda seu histórico de abuso de substâncias e medicamentos. De acordo com o oe24, ele consumia cannabis e uma droga utilizada para tratar dor neuropática e transtornos de ansiedade. O uso inadequado dessas substâncias o levou a ter "delírios paranoicos e, às vezes, ouvir vozes", como sugerido pelo relatório dos Serviços da Corte de Menores. Ele procurou ajuda de um imã e uma Ruqyah, uma espécie de exorcismo, para seu abuso de drogas e ansiedade.

Desde sua detenção, o suspeito tem recebido assistência psicológica e ajuda de um grupo de desradicalização. Ele afirma ter se distanciado do Estado Islâmico e nega qualquer associação com o grupo ou planos de executar um ataque. Ele afirma que as substâncias encontradas em sua posse são "itens comuns de casa" e não entende sua prisão.

Os Serviços da Corte de Menores também sugeriram que a Comissão intervenha no caso, dadas as complexas questões de saúde mental do jovem e os potenciais vínculos com ideologias extremistas. Além disso, a Comissão poderia desempenhar um papel crucial na supervisão de seu tratamento e garantir intervenções adequadas para gerenciar sua saúde mental e prevenir qualquer potencial radicalização.

