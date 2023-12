Supremo Tribunal do Michigan rejeita caso de "proibição de insurreição" e mantém Trump nas eleições primárias de 2024

O resultado contrasta com a recente decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que expulsou Trump das eleições primárias devido ao seu papel no motim de 6 de janeiro no Capitólio.

Esta notícia está a ser divulgada e será actualizada.

