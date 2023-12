Supremo Tribunal do Michigan rejeita caso de "proibição de insurreição" e mantém Trump nas eleições primárias de 2024

O resultado, que era geralmente esperado, é uma vitória para o antigo presidente, embora um esforço para o afastar possa ser renovado para as eleições gerais. A decisão de quarta-feira contrasta com a recente decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que excluiu Trump das eleições primárias devido ao seu papel no motim de 6 de janeiro no Capitólio. Essa decisão foi suspensa enquanto se aguarda um recurso.

Com estas decisões duplas, os recursos esperados para o Supremo Tribunal dos EUA tornam-se ainda mais críticos, especialmente à medida que a nação se aproxima do início das primárias de 2024. Ao contrário do Colorado, a ação judicial do Michigan nunca chegou a ser julgada e foi rejeitada logo no início do processo. Um tribunal de recurso intermédio confirmou a decisão de arquivar o processo por motivos processuais.

O juiz do Tribunal de Reclamações de Michigan, que primeiro recebeu o caso, disse que a lei estadual não dá aos funcionários eleitorais qualquer margem de manobra para policiar a elegibilidade dos candidatos às primárias presidenciais. Disse também que o caso levantava uma questão política que não devia ser decidida em tribunal.

A sua decisão foi confirmada pelo Tribunal de Recurso do Michigan, que afirmou: "Neste momento, o único acontecimento que está prestes a ocorrer são as eleições primárias presidenciais. Mas, tal como explicado, o facto de Trump ser ou não desqualificado é irrelevante para a sua colocação nesse escrutínio específico".

A ordem do Supremo Tribunal do Michigan não foi assinada e o tribunal não divulgou a contagem dos votos.

Ao contrário do que aconteceu no Colorado, os tribunais do Michigan rejeitaram o caso apenas por razões processuais. Nunca chegaram a discutir se o dia 6 de janeiro foi uma insurreição e se Trump participou nela.

Um dos juízes do Michigan escreveu na quarta-feira porque é que o Michigan é diferente do Colorado.

Os opositores de Trump "não identificaram nenhuma disposição análoga na Lei Eleitoral de Michigan que exija que alguém que se candidate ao cargo de Presidente dos Estados Unidos ateste a sua qualificação legal para ocupar o cargo", escreveu a juíza Elizabeth Welch, comparando a lei de Michigan com o código eleitoral do Colorado.

As decisões dos tribunais inferiores no Michigan mantiveram a porta aberta a futuras contestações à 14ª Emenda se Trump ganhar a nomeação republicana. Welch referiu-se especificamente a esta dinâmica na opinião separada que escreveu na quarta-feira.

"Eu afirmaria a decisão do Tribunal de Apelações sobre esta questão, que ainda permite que os apelantes renovem seus esforços legais quanto às eleições gerais de Michigan no final de 2024, caso Trump se torne o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos ou busque esse cargo como candidato independente ", escreveu Welch.

O Supremo Tribunal do Minnesota chegou a uma conclusão semelhante no mês passado, concluindo que um caso de "proibição de insurreição" que envolvia Trump devia ser arquivado no que respeita às primárias do Partido Republicano, mas que os adversários podiam tentar novamente se ele ganhasse a nomeação.

No Truth Social, Trump denunciou o que disse ser uma "jogada patética" para o manter fora da votação e repetiu os seus avisos infundados de que a eleição de 2024 corria o risco de ser "manipulada e roubada".

Ron Fein, o diretor jurídico da Free Speech For People, que apresentou o processo no Michigan, disse que a decisão era "dececionante", mas observou que "não é vinculativa para nenhum tribunal fora do Michigan". Outro advogado dos opositores, Mark Brewer, disse que iriam prosseguir os esforços no Michigan.

"A decisão do Tribunal é dececionante, mas continuaremos, numa fase posterior, a tentar defender esta disposição constitucional fundamental destinada a proteger a nossa república", afirmou Brewer no comunicado.

Ratificada após a Guerra Civil, a 14ª Emenda diz que os funcionários que juram apoiar a Constituição são proibidos de exercer funções futuras se "se envolverem em insurreição". A disposição foi utilizada para desqualificar milhares de ex-Confederados. Mas só foi aplicada duas vezes desde 1919, e a sua redação vaga não menciona a presidência.

A ação judicial do Michigan foi apresentada em setembro por uma organização de defesa, a Free Speech For People, em nome de um grupo de eleitores. Esta organização também apresentou uma queixa contra Trump no Minnesota, sem sucesso, relativa à 14ª Emenda, e apresentou recentemente um novo processo no Oregon. O processo do Colorado foi iniciado por um outro grupo de tendência liberal.

Este artigo foi atualizado com mais pormenores e informações de base.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com