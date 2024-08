- Suposto traficante foge da polícia enquanto transporta 11 pessoas sem documentos.

Chegando a velocidades de até 160 quilômetros por hora e sem uma carteira de motorista válida - assim, segundo a polícia, um suspeito de tráfico conseguiu fugir das autoridades em um veículo que cruzou os distritos de Passau e Freyung-Grafenau. Uma patrulha de fronteira tentou deter um veículo com placa de fora da região perto de Untergriesbach em uma quarta-feira. Em vez dos cinco ocupantes permitidos, havia doze no carro. O suspeito, um jovem de 20 anos, então supostamente passou por várias cidades, colocando outros motoristas em perigo com manobras de ultrapassagem arriscadas.

Perto de Waldkirchen, o carro saiu da estrada e bateu em uma árvore, com o impacto ocorrendo no lado do motorista, de acordo com o relatório policial. O suspeito então fugiu a pé e foi preso sem ferimentos. Ele agora está sendo investigado por tráfico de pessoas e acusado de perigo de morte. De acordo com um porta-voz da polícia, o jovem de 20 anos foi detido na quinta-feira. Os estrangeiros que foram contrabandeados, incluindo duas crianças com seis e nove anos, não possuíam documentos de entrada válidos para a Alemanha, revelou a polícia. Todos foram notificados por entrada ilegal.

