- Supostamente, indivíduos não identificados foram apanhados a vigiar um oficial militar ucraniano.

Três suspeitos, detidos em junho pelo escritório do Procurador Federal em Frankfurt am Main, eram suspeitos de atividades de espionagem contra um oficial de inteligência militar ucraniano que mora na Alemanha. O Tribunal Federal de Justiça da Alemanha (BGH) decidiu que esse era o objetivo. As informações que esses homens deveriam coletar poderiam servir como base para operações de inteligência adicionais dentro da Alemanha. Há uma possibilidade de que o objetivo final fosse eliminar ou sequestrar o alvo.

O trio, composto por um ucraniano, um armênio e um cidadão russo, foi acusado de trabalhar para um serviço de inteligência estrangeiro na Alemanha. Embora ainda não esteja claro qual serviço de inteligência estava envolvido, "há uma alta probabilidade de um serviço de inteligência russo estar envolvido".

O alvo é um oficial das forças armadas ucranianas que já trabalhou para o serviço de inteligência militar na Ucrânia. Mídia russa alegou que ele estava envolvido em crimes de guerra, especificamente no assassinato de soldados russos capturados. Em março de 2024, esse indivíduo se tornou o "alvo de atividades de espionagem de um serviço de inteligência estrangeiro na Alemanha".

Reunião em um café de Frankfurt

Inicialmente, um indivíduo chamado "J." fez uma oferta de emprego ao alvo para se juntar ao serviço de inteligência doméstica ucraniana na Alemanha. Ele concordou, mas depois descobriu através de seus contatos que essa oferta não era genuína. Ele então relatou a tentativa de recrutamento à polícia alemã.

Apesar disso, o alvo continuou a se comunicar com "J." e concordou em se encontrar com ele em um café de Frankfurt. Era para ser uma equipe de três homens, incluindo os suspeitos detidos em junho, que deveriam se juntar a essa reunião. Quando o alvo não apareceu no local combinado, os três deixaram o café. Pouco depois, eles foram detidos por oficiais da Polícia Criminal do Estado de Hesse. No veículo deles, os investigadores encontraram um dispositivo de rastreamento GPS que deveria ser fixado no veículo do alvo.

Foi revelado que os suspeitos detidos tinham ligações com o Serviço Secreto pelo qual eles supostamente estavam trabalhando. Essa informação veio à tona durante a investigação após sua prisão em Frankfurt.

Após investigações adicionais, descobriu-se que o Serviço Secreto sob suspeita estava intimamente ligado aos serviços de inteligência russos, adicionando outra camada de complexidade ao caso.

