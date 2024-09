- Suportantes eleitorais livres substituindo a coligação vermelho-verde na administração federal.

Após as vitórias do AfD nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, Hubert Aiwanger, líder dos Eleitores Livres, afirmou o direito de seu partido de governar novamente no nível nacional. "Os Eleitores Livres são a solução contra o extremismo tanto da esquerda quanto da direita. Portanto, precisamos ingressar no governo federal no ano que vem, e os vermelhos e verdes devem renunciar."

De acordo com Aiwanger, os Eleitores Livres podem não ser suficientes sozinhos no ano que vem. O partido precisa formar alianças com partidos como a CDU/CSU "e o FDP, se necessário".

Aiwanger criticou a política migratória do governo de coalizão e defendeu procedimentos de deportação mais rigorosos. "Não podemos continuar assim, ou a Alemanha será destruída", alertou, recebendo aplausos de seus apoiadores. Ele também criticou a gestão dos fundos públicos e propôs: "As mulheres devem ser permitidas a usar dirndls, não serem forçadas a usar burcas".

"O federalismo falho está destruindo o país", afirmou Aiwanger. "Há mais senso comum reunido ao redor desta mesa na tenda de cerveja do que no governo federal inteiro", queixou-se. E acrescentou: "O horrível gabinete de semáforo deve ser enviado para o espaço".

