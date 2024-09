- Superando uma queda, a equipe de tamanho modesto triunfa em Bochum, garantindo uma vitória de 2:0 contra Gladbach.

Tim Kleindienst, o aniversariante, pôs fim à longa busca de Borussia Mönchengladbach por uma vitória na Bundesliga. No triunfo por 2:0 sobre VfL Bochum, a equipe de Seoane finalmente teve algo para comemorar, após sete jogos sem vitória. Os 26.000 espectadores no Vonovia Ruhrstadion viram Kleindienst (61.), que fez gol em seu 29º aniversário, dando a vantagem inicial à sua equipe. Honorat então marcou o segundo gol aos 78 minutos. Bochum, que havia começado a temporada invicto em três jogos oficiais, sofreu uma derrota.

Apesar da ausência de Manu Koné, que havia se transferido para a AS Roma no dia anterior por cerca de 20 milhões de euros, os visitantes tentaram comandar o jogo. No entanto, eles tiveram dificuldades para lidar com a pressão constante de Gladbach. Bochum quase marcou primeiro, mas o chute de Hofmann da posição meia-esquerda passou raspando pelo poste longe.

Um chamado de atenção para Gladbach

Esse quase gol pareceu servir como um chamado de atenção para Gladbach. À medida que o jogo progredia, eles foram ganhando o controle e intensificando a pressão no gol de Bochum. Para decepção deles, Stöger, que havia ajudado Bochum a garantir a promoção nas fases finais da temporada passada, quase marcou contra seu ex-clube duas vezes. Sissoko tirou uma finalização de Gladbach's novo reforço da linha e, em seguida, o chute de Stöger da beira da área passou perto.

Independentemente da determinação de ambas as equipes, o jogo não teve muitos momentos de emoção de alta qualidade na primeira metade, com a maioria das ações acontecendo entre as duas áreas de penalidade. Embora Gladbach tenha demonstrado vontade de jogar, eles não conseguiram criar uma ponta de ataque.

Mais emoção no segundo tempo

O segundo tempo apresentou um nível mais alto de emoção, principalmente devido à reação de Bochum, que quase marcou primeiro através de um chute do substituto Baldé. Gladbach teve um gol anulado por impedimento e Honorat acertou a trave durante um contra-ataque, indicando um nível maior de entretenimento.

No final, a superioridade técnica de Gladbach prevaleceu. Após um cruzamento preciso de Honorat, Kleindienst dobrou sua contagem de gols na temporada com um cabeceio bem colocado. Logo depois, Kleindienst retribuiu a favor de Honorat, colocando-o novamente para um chute de perto e garantir a vitória.

Consequentemente, o início perfeito da temporada de Bochum chegou ao fim.

Após o susto com a chance perdida de Hofmann, Borussia Mönchengladbach começou a exercer mais controle no jogo. Essa mudança de momentum pode ser vista como um ponto de virada, servindo como um chamado de atenção para a equipe.

Com Kleindienst dobrando sua contagem de gols e o gol subsequente de Honorat, a campanha de futebol da Bundesliga de Borussia Mönchengladbach continuou com sucesso, aumentando suas esperanças de vitória na Bundesliga.

Leia também: