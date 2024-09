20:15, ZDF, Reunião à Janta, Cena Dramática

Sugestões diárias da televisão

Quatro grupos de amigos se reúnem para uma refeição compartilhada, mas fica claro que nem todos estão felizes com o reencontro. Sob a superfície, há uma tensão não dita. Desde o início, fica evidente que esta noite pode dar uma guinada para pior. Com cada prato servido, verdades desconfortáveis surgem. Amizades são desafiadas, alianças são formadas e se desfazem rapidamente. Este grupo tem alguns esqueletos no armário.

20:15, VOX, A Toca do Leão, Show de Empreendedores

"A Toca do Leão" comemora dez anos. Há uma década, o show de empreendedores estreou na VOX, ganhando rapidamente status de culto. Desde o primeiro episódio, investidores disputam as mentes empresariais mais brilhantes com as ideias mais promissoras. Cada leão está atrás da sua parte do bolo! Quando uma startup fecha o acordo, os jovens empreendedores não apenas garantem os fundos necessários, como também recebem insights inestimáveis dos investidores experientes.

20:15, RTL, A Caça ao Milionário, Quiz Intenso

A busca pelo prêmio de três milhões de euros continua. Por três noites consecutivas, os concorrentes disputam no programa de Günther Jauch para garantir uma vaga na edição final de quinta-feira e outra chance de reivindicar o maior prêmio na história de "A Caça ao Milionário" - três milhões de euros. Quem está pronto para os desafios que virão? Qualquer coisa é possível.

20:15, Sat.1, A Verdade por Trás das Cadeias de Moda, Documentário

Em média, cada alemão compra 60 novas peças de roupa por ano. Independentemente se são camisetas, calças ou cuecas, além da acessibilidade, uma pesquisa recente encomendada pela Sat.1 mostra que a qualidade é tão importante quanto para 39% dos respondentes. Mas como a H&M, a Primark, a C&A e outras cadeias de moda se saem nestes critérios? E o que dizer da sustentabilidade? A Sat.1 submete as cadeias de moda a um exame rigoroso.

22:25, ZDF, Mar do Norte Perigoso, Thriller

Deslizamentos nas placas tectônicas abalam o Mar do Norte. Várias plataformas de perfuração norueguesas precisam ser evacuadas. Um homem decide ficar para fechar manualmente o último poço de perfuração. De repente, a água começa a inundar a plataforma que desmorona. Ele não consegue chegar ao helicóptero de resgate. A plataforma afunda e uma torrente de água inunda os canos e os shafts de suprimento.

