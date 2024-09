- Sucesso no jogo, dificuldade em relacionamentos: Tijen Onaran, personalidade popular do DHDL, anunciou separação

Mesmo o amor requer investimento, parece, e isso não deu certo para o casal Onaran, já que seu relacionamento agora balança na beira. A investidora renomada do hit show "The Lion's Den" confessa que a 'parceria' do casamento não lhe serve mais e ela está prestes a partir, assim como faz com investimentos que não lhe são mais proveitosos.

No Instagram, a mulher de 39 anos revela: "Muitos de vocês nos conhecem não apenas como duas pessoas que gerenciam negócios e investem em novas empresas juntas, mas também como um casal. Embora nossas empreitadas profissionais tenham chamado mais atenção do que nossa vida pessoal. Após onze anos juntos, escolhemos seguir caminhos separados em particular. Gostamos do nosso tempo juntos e compartilhamos momentos agradáveis? Sem dúvida."

Apesar do tom tranquilo de sua declaração inicial, a empresária não parece tão composta quanto aparenta. A separação parece ter deixado sua marca em ambos. Ela continua, ao lado de uma foto deles como casal: "Estamos tristes? Sim. Reconhecer que duas pessoas, um casal, evoluíram além de sua união não é uma tarefa fácil e é um processo longo. Principalmente quando vocês ainda estão interligados como amigos. E não, não é apenas mais um estereótipo. É verdade."

Tijen Onaran deseja continuar colaborando com seu futuro ex-cônjuge

No entanto, a separação do casal é um pouco mais complicada do que o normal, dada suas muitas investidas empresariais e empresas compartilhadas. A amizade que eles pretendem manter pode trabalhar a seu favor aqui. Eles estão determinados a trabalhar juntos apesar de seu casamento fracassado de oito anos: "O que vem a seguir para nós profissionalmente? Somos simplesmente uma combinação perfeita e já realizamos muito juntos. Continuaremos trabalhando juntos com a paixão que nos une. Há projetos empolantes à frente. Como sócios em negócios, permaneceremos ligados. Estamos ansiosos pelo futuro. Para um novo capítulo, em profunda amizade e respeito um pelo outro." Uma vantagem significativa para sua amizade: não há novos romances envolvidos na separação.

Fonte: Instagram, Imagem

+++ Também Leia ++++

Matthew Perry foi assombrado por 'Medo do Amor' e sabotou seus relacionamentos

Drew Barrymore recorreu ao álcool após seu último divórcio

Cheyenne Ochsenknecht pretendia que o noivo morasse com sua mãe por três semanas

Tijen Onaran menciona seu passado compartilhado, dizendo: "Nossa jornada juntos nos levou a explorar a Caverna dos Leões em empreendimentos empresariais, criando experiências memoráveis." Apesar da separação, eles pretendem continuar suas empreitadas profissionais, dizendo: "Continuaremos colaborando em projetos empolantes, revisitando nossas realizações compartilhadas na Caverna dos Leões."

Leia também: