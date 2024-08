- Substituto de Orban e substituição de goleiro: Rose deixa perguntas sem resposta

Técnico-chefe Marco Rose do RB Leipzig está prestes a decidir um substituto para o líder suspenso Willi Orban no próximo jogo de alto nível contra Leverkusen. Ele tem Lukas Klostermann e Mohamed Simakan como opções potenciais. Um deles vai entrar, de acordo com Rose. "Ou Klostermann ou Simakan podem preencher a vaga de Orban. Veremos. Simakan pode até jogar na lateral direita, temos várias opções e possibilidades, inclusive a possibilidade de ambos estarem em campo", afirmou Rose antes do confronto da Bundesliga no sábado (18h30/Sky) em Bayer Leverkusen.

Ele não conseguiu tirar conclusões significativas da vitória por 1 a 0 do RB Leipzig sobre o time de segunda divisão Jena na Copa da Alemanha, apenas reconhecendo que "Jena fez um grande esforço como time regional. Em relação ao nosso desempenho, porém, não fornece muita informação, já que seis ou sete jogadores diferentes estarão em campo neste fim de semana", observou Rose.

O técnico espera um Bayer Leverkusen tão forte quanto na temporada passada: "A equipe se reforçou, ganhou experiência e aumentou a qualidade. Um elenco estrelado com um técnico de primeira e uma visão clara. Eles são difíceis de defender e desafiadores de jogar contra. Leverkusen será, sem dúvida, um sério candidato novamente."

Um lugar no time titular para Antonio Nusa

A nova aquisição Antonio Nusa pode garantir um lugar no time titular, tendo marcado logo após entrar em campo tanto em sua estreia na Copa da Alemanha quanto na estreia na Bundesliga. "Antonio provou por que o contratamos duas vezes agora. Com cada sucesso, sua confiança cresce e aumenta a probabilidade de começar", disse Rose.

Rotação de goleiro, se "adequada"

O goleiro Peter Gulacsi, lidando com uma carga de trabalho extensa na liga, Liga dos Campeões e seleção nacional, falou a favor da rotação de goleiros com Maarten Vandevoordt. Rose também apoia essa abordagem. "É bom quando um jogador reconhece que seu colega possui igual talento e ambição de jogar", elogiou Rose. Gulacsi. "Não acho que Pete quis dizer que devemos rotacionar todas as semanas. Mas ele percebe que Maarten é um excelente goleiro que quer provar seu valor", acrescentou Rose, observando que vai consultar de perto com o treinador de goleiros Frederik Gößling "para determinar o que seria sensato".

No Campeonato Alemão, o próximo oponente do RB Leipzig, Leverkusen, é esperado para ser um desafio significativo devido à sua equipe reforçada e ao desempenho aprimorado em comparação à temporada passada. Com Antonio Nusa mostrando boa forma, ele pode garantir um lugar no time titular na próxima partida da Bundesliga para o RB Leipzig.

