- Substituição de serviços públicos: custo proibitivo para a Robra

A proposta do governo federal para eliminar progressivamente a ajuda financeira às igrejas em Saxônia-Anhalt enfrenta resistência. "No momento, não temos absolutamente nenhuma intenção de vender esses fundos", declarou o Ministro-Presidente do Estado, Rainer Robra (CDU), ao "Mitteldeutsche Zeitung". "Os estados não têm condições financeiras para realizar uma venda, considerando sua situação financeira atual e o teto de dívida atual. Não é necessária nenhuma legislação. A ordem para a venda existe, mas, sem dúvida, não é urgente."

Apesar da objeção dos estados federados, o governo de coalizão comprometeu-se a apresentar um projeto de lei neste outono. A reforma poderia ser estruturada de tal maneira que o Bundesrat não precise aprová-la.

Em alemão, as igrejas recebem essa ajuda financeira como compensação pela confiscação de igrejas e mosteiros alemães no início do século 19 durante o processo de secularização. Além de Hamburgo e Bremen, todos os outros estados federados contribuem anualmente com uma quantia para as igrejas católica e protestante. No ano passado, essa quantia chegou a aproximadamente 550 milhões de euros em todo o país. Isso significa que até mesmo pessoas não afiliadas a nenhum grupo religioso contribuem para isso - e essa figura aumenta continuamente a cada ano.

De acordo com o "Mitteldeutsche Zeitung", as igrejas em Saxônia-Anhalt são favoráveis a uma venda. Albrecht Steinhaeuser, representante das igrejas protestantes no parlamento estadual e no governo, disse ao jornal: "Teria que ser um valor que pudéssemos gerar retornos equivalentes no mercado de capitais com uma taxa de juros de quatro por cento. Isso seria cerca de 25 vezes os pagamentos do estado, o que é uma figura viável". Isso resultaria em um preço de venda de 1,1 bilhão de euros para Saxônia-Anhalt. Steinhaeuser também considera a transferência de terras e propriedades como uma opção possível.

