Em "Spaceballs," obra-prima cinematográfica de Mel Brooks, existia um personagem chamado Waldi, uma mistura única de herança humana e canina. Avançando para o presente, surge um personagem semelhante a Waldi, mas desta vez na vida real. Seu nome é Durek Verrett, e ele afirma ser um Meptil, metade humano, metade réptil. Esta afirmação incomum será colocada à prova neste sábado, já que Verrett se casará com a Princesa Martha Louise, a filha mais velha do Rei Harald e da Rainha Sonja. Famoso como o "Xamã Ousado" nas ruas, Verrett mantém crenças tão intrigantes quanto controversas. Ele acredita que o câncer é autoinfligido e que seu medalhão, vendido por $220 em seu site, pode curar infecções por COVID-19.

O casamento iminente pode não ser o conto de fadas que a família real imaginou. Eles se encontram em um período não muito diferente do "annus horribilis" da Rainha Sonja em 1992. Novas controvérsias em torno do noivo de Martha Louise continuam a surgir, deixando muitos a questionar se isso é apenas o início de uma lista de convidados inesperados no castelo.

Recentes eventos trouxeram à tona Marius Borg Hoiby, que admitiu lutar contra dependência de drogas e recorrer à violência contra sua namorada sob sua influência. Como filho da Princesa Herdeira Mette-Marit, Hoiby já foi casado com o Príncipe Herdeiro Haakon como um civil não real e uma mãe solteira. Seu relacionamento é amplamente admirado, com Mette-Marit desfrutando de grande popularidade entre os noruegueses.

As emoções estão à flor da pele enquanto Mette-Marit navega por seu papel como mãe, refletindo os sentimentos que muitos noruegueses sentiram em relação a Martha Louise em 2019. Aquele ano, o primeiro marido de Martha Louise, Ari Behn, infelizmente tirou a própria vida. Apesar de sua separação e três filhas em comum, a morte de Behn deixou uma marca indelével em Martha Louise. Na época da morte de seu marido, ela já estava com Verrett. A princesa compartilhou alegremente que Verrett foi um apoio essencial durante esse momento difícil, o único capaz de manter a funcionalidade no meio do caos.

Apesar disso, os noruegueses permanecem divididos sobre a decisão de Martha Louise. A popularidade da família real tem estado em uma trajetória descendente há algum tempo. Se os meios de comunicação cobrem principalmente controvérsias e escândalos, como o especialista na Casa Real Norueguesa Trond Nøren Isaksen disse à Stern, o público pode lutar para ver as realizações da família real. Ao longo do tempo, o apoio público à monarquia tem diminuído.

Como resultado, as funções de Martha Louise foram reduzidas por seu pai. Ela mantém seu título de princesa, mas, assim como o Príncipe Harry, ela se afastou de seus papéis reais oficiais. O Rei Harald decidiu fazer essa mudança após o noivado de Martha Louise com Verrett.

Conhecida por suas excentricidades, Martha Louise sempre foi uma presença única. De falar com plantas quando criança a se comunicar com anjos na idade adulta, suas peculiaridades nunca deixaram de surpreender. À medida que se prepara para se unir a Verrett, ela continua a desafiar as expectativas. Em um movimento surpreendente, ela e Verrett venderam seu casamento para a Netflix, o que levou à especulação de que a transmissão agradará a ambos, humanos e animais. Ao contrário de seus antecessores tradicionais, Martha Louise e seu futuro marido certamente não serão um casal real típico.

