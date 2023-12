Stuart Baxter despedido pelo clube de futebol indiano Odisha por comentários sobre violação

O antigo futebolista profissional britânico fez os comentários sobre as decisões da arbitragem durante a derrota da sua equipa frente ao Jamshedpur, na segunda-feira.

"É preciso que as decisões sejam tomadas a nosso favor e não foram", disse Baxter ao canal indiano Star Sports. "Não sei quando é que vamos ter um penalty. Acho que um dos meus jogadores teria de violar alguém ou ser ele próprio violado, se quisesse ser penalizado".

O Odisha tweetou na segunda-feira para dizer que estava "chocado" com os comentários.

"É completamente inaceitável, seja qual for o contexto, e não reflecte os valores do clube", escreveu o clube no Twitter. "Nós, no Odisha FC, pedimos desculpa sem reservas e a direção do clube vai tratar deste assunto internamente".

O clube divulgou um comunicado na terça-feira anunciando que Baxter havia sido demitido.

"O Odisha FC decidiu rescindir o contrato do treinador principal, Stuart Baxter, com efeitos imediatos", afirmou. "O treinador interino para o resto da época será anunciado em breve".

Baxter começou a jogar futebol profissional em Inglaterra no Preston North End e teve uma carreira nómada como treinador. O treinador de 67 anos teve passagens de sucesso pelo AIK, na Suécia, e pelo Kaizer Chiefs, na África do Sul, antes de ser contratado pelo Odisha em junho de 2020, após uma segunda passagem pela seleção sul-africana.

O clube ocupa atualmente o último lugar da Primeira Liga Indiana, com apenas oito pontos em 14 jogos.

