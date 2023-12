Stranger Things" joga um jogo demasiado longo no seu final de temporada de grandes dimensões

Esta temporada já transformou a canção de Kate Bush "Running Up That Hill" num êxito de vendas 37 anos depois, mas a forma como os episódios se desenrolam "correr" não é bem a palavra certa; é mais como uma caminhada rápida com desvios pelo caminho.

Em retrospetiva, a principal inovação pode ter a ver com a calendarização, com esta abordagem dos volumes 1 e 2 (primeiro no Memorial Day e agora no 4 de julho) a espalhar a riqueza para a Netflix, que devia considerar a hipótese de lançar episódios semanalmente para terminar a série, de modo a atrair a atenção dos meios de comunicação social durante muito mais tempo.

Com a sua história a desenrolar-se em vários locais, os irmãos Duffer, criadores da série, abriram o mealheiro dos efeitos especiais, ao mesmo tempo que deram espaço às suas personagens para respirar - explorando problemas de adolescentes mais crescidos através do prisma da pequena cidade de Indiana em meados da década de 1980.

Ainda assim, a série nunca se afasta demasiado das suas raízes profundas na cultura pop e das suas homenagens conhecidas, quer se trate de um aceno ao "Dia das Bruxas" ou de alguém dizer "Tenho um mau pressentimento" para seduzir os fiéis da "Guerra das Estrelas".

Sem revelar nada, esta temporada também parece ter chegado ao ponto em que a ameaça extraordinária não será ultrapassada sem custos, acrescentando um nível mais profundo de ressonância e de maior importância à narrativa.

Dito isto, a quarta temporada tem sido deficiente a alguns níveis, a começar pelo vilão principal, Vecna, que tem uma semelhança pouco inspirada com o Guardião da Cripta da banda desenhada Tales From the Crypt. A terceira temporada, que mandou Hopper (David Harbour) para trás da Cortina de Ferro, também se arrastou por demasiado tempo, mesmo que a revisitação da Guerra Fria se tenha revelado inesperadamente oportuna.

Onde é que isto deixa a série? No seu melhor, onde começou, com a Eleven (Millie Bobby Brown, que ganharia o Emmy para "olhares de intensa concentração", se tal existisse) a colocar-se corajosamente entre a humanidade e a potencial destruição, ladeada pelos docemente nerds Mike (Finn Wolfhard) e Will (Noah Schnapp).

Os flashbacks para a história de Eleven têm sido um dos elementos mais fortes da atual temporada, oferecendo mais provas da sua juventude torturada e dos fardos que lhe foram impostos.

"Ela é especial. Nasceu especial", diz Mike, perguntando-se até quando é que a Eleven vai precisar de um tipo vulgar como ele, ao que Will responde que Mike é o coração do grupo - um pouco exagerado, talvez, mas, no que toca a observações, também não está errado.

"Stranger Things" tornou-se um trunfo importante para a Netflix, e a expetativa em torno dos episódios finais será certamente muito grande.

No entanto, de certa forma, a quarta temporada tem funcionado como uma antevisão (muito) prolongada, parecendo demasiado uma grande atração para o que se espera que venha a ser uma recompensa mais satisfatória.

"Stranger Things" estreia os dois últimos episódios da 4ª temporada a 1 de julho.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com