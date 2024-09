Stoltenberg discute reuniões antes do início da guerra: russos apresentaram descrições imprecisas das fronteiras geográficas da OTAN

Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg Discute Últimos Esforços Diplomáticos para Impedir Invasão da Rússia à Ucrânia O secretário-geral da NATO que está a sair, Jens Stoltenberg, discutiu os últimos esforços diplomáticos antes do início da guerra em fevereiro de 2022, com o objetivo de evitar que a Rússia invadisse a Ucrânia. Em janeiro, teve lugar a última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu. Os russos exigiram a retirada de todas as tropas da NATO dos territórios orientais da aliança, segundo o relato de Stoltenberg no "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Ele expressou a sua discordância, considerando isso inaceitável, mas acreditava no diálogo, pelo que foram retomadas as negociações.

Na reunião, os ministros russos de Relações Exteriores e Defesa adjuntos afirmaram não haver planos de guerra do seu lado e que o seu país estava ameaçado pela Ucrânia. Apresentaram mapas que, segundo eles, demonstravam a cercadura da Rússia pela NATO, mas esses mapas continham erros, como não marcar a Dinamarca como território da NATO. Stoltenberg não sabe se isso foi devido a uma má preparação ou intencional. Olhando para trás, ele lamenta que a NATO e os seus aliados não terem tomado medidas suficientes anteriormente para fortalecer militarmente a Ucrânia.

10:03 Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como Apoio A Alemanha e a Lituânia assinam um acordo que garante que uma brigada alemã de combate estará estacionada na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold explica o contexto e a importância deste acordo numa entrevista à ntv.

Kim Jong Un Procura Aprofundar Cooperação com a Rússia O líder norte-coreano Kim Jong Un planeia aparentemente aprofundar a cooperação com a Rússia, segundo a comunicação social do Estado, após conversações com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte. Ambos os líderes terão discutido o fortalecimento da cooperação para salvaguardar os seus interesses de segurança mútuos e trocado pontos de vista sobre a situação regional e internacional. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia, o que a Coreia do Norte nega como "ridículo".

Starmer e Biden Debatem Armas de Alcance Aumentado para a Ucrânia O primeiro-ministro britânico Starmer e o presidente dos EUA Biden irão debater se a Ucrânia pode usar armas ocidentais de alcance aumentado contra alvos russos durante a sua conversa na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque na próxima semana. Biden supostamente concorda em autorizar a Ucrânia a usar mísseis britânicos e franceses equipados com tecnologia dos EUA, embora não mísseis dos EUA.

Zelensky sobre o Plano de Trump: "Mensagens de Campanha são Mensagens de Campanha" O candidato presidencial republicano dos EUA Donald Trump afirmou frequentemente que poderia pôr fim ao conflito na Ucrânia num dia, mas nunca apresentou um plano abrangente. Quando questionado sobre a afirmação de Trump durante uma entrevista da CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondeu que, enquanto uma campanha eleitoral estava em curso, não conseguia compreender os detalhes das palavras de Trump e as suas implicações. Zelensky enfatizou que as mensagens de campanha são, por vezes, pouco realistas. Ele também partilhou que tinha falado com Trump há dois meses, durante os quais Trump expressou o seu compromisso em apoiar a Ucrânia, considerando a conversa positiva.

ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Expulsar Ucranianos De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a Rússia continua as suas contra-ofensivas na região de Kursk, apesar de o ISW considerar que não se trata de uma operação de grande escala com o objetivo de expulsar completamente os ucranianos de Kursk. O ISW relata que as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal preparados e equipados, bem como a pequenas partes das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. O ISW conclui que uma contra-ofensiva russa bem-sucedida para recuperar território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk exigiria mais tropas e recursos.

Ucrânia Alvo de Ataques de Drone De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou ataques com drones contra a Ucrânia durante a noite, lançando vários ataques com drones. Foram emitidos alertas aéreos em todo o país, incluindo na região de Odessa, onde as forças navais relataram ter abatido nove drones. Foram relatados explosões em Odessa, mas não foram relatadas vítimas até agora.

06:13 Iniciativa Internacional de Paz Proposta por Mützenich O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, sugeriu a criação de um grupo de contacto internacional para impulsionar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. "Acho que é altura dos aliados ocidentais organizarem um grupo de contacto para iniciar um processo", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento adequado para intensificar os esforços para as negociações de paz e que a Rússia deve fazer parte da próxima cimeira de paz". Quando questionado sobre potenciais membros de um tal grupo de contacto, Mützenich mencionou países como a China, a Índia, a Turquia e o Brasil que assumiriam a responsabilidade. "Uma convicção está a crescer nestes países de que a invasão russa pode tornar-se um fardo", o que tornaria o trabalho de um grupo de contacto "realmente promissor" e com potencial para desempenhar um papel mediador significativo.

05:41 UE Explora Novas Opções para a Prorrogação das Sanções Os diplomatas afirmam que a Comissão Europeia está a considerar três possibilidades para a prorrogação das sanções contra a Rússia. Os detalhes sobre potenciais cenários futuros de sanções foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes. A atenção centra-se nos ativos congelados do banco central russo que jogam um papel crucial na garantia de uma linha de crédito de 50 mil milhões de dólares dos países do G7 à Ucrânia. Esses ativos estão congelados desde o ataque russo à Ucrânia.

03:40 Fragmentos de Drone Bateem em Edifícios Municipais de Kyiv O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via o aplicativo de mensagens Telegram que fragmentos de drone atingiram edifícios municipais na capital ucraniana. Fragmentos atingiram um edifício no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã cedo. Klitschko afirmou que os serviços de emergência estavam a caminho do local do incidente. Anteriormente, o prefeito havia mencionado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Maior Cooperação com Shoigu O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu maior cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA. Os dois homens participaram de uma discussão aprofundada sobre interesses de segurança mútuos durante a visita de Shoigu a Pyongyang e estabeleceram um consenso satisfatório sobre questões de cooperação. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, iniciou relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia durante sua visita a Pyongyang em julho do ano anterior.

23:36 Zelensky Apresentará "Plano de Vitória" a Biden em Setembro O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que se encontrará com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. "Apresentarei o plano para a vitória," afirmou Zelensky durante um encontro na capital ucraniana, Kyiv. O plano envolve um sistema interdependente de decisões projetado para fornecer à Ucrânia a força militar necessária para levar a guerra rumo à paz. Zelensky explicou: "Vencer guerras pode encontrar pontos finais justos, seja forçando as forças ocupantes a sair ou através da diplomacia", assegurando a independência real do país. Kyiv depende do apoio dos EUA para manter uma posição poderosa.

22:59 Ataques Russos Mudam para o Sul De acordo com os relatórios militares ucranianos, a luta pesada continua nas partes orientais do país. Houve 115 engajamentos, relatou o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório de situação noturno. "Os maiores combates ocorreram hoje na direção de Kurachove, além do inimigo também estar ativo na direção de Lyman e Pokrovsk," eles afirmaram. Kurachove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. As tropas russas fizeram pouco progresso territorial em Pokrovsk, que havia sido considerada a principal direção do ataque. Em vez disso, eles expandiram o foco do ataque para o sul para tomar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço Ucraniano em Kursk Traz Alívio Desejado O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o avanço ucraniano na região russa de Kursk trouxe o alívio desejado. Ele afirma que o inimigo foi parado na região de Kharkiv e o avanço russo em Donetsk desacelerou. Embora a Rússia não tenha feito avanços significativos em seu contra-ataque em Kursk, ainda não retomou dez aldeias ocupadas de um total de 100.

21:46 Zelensky: Aliados Ocidentais Têm Medo de Auxiliar a Ucrânia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o Ocidente de ter "medo" quando se trata de ajudar a Ucrânia a derrubar mísseis russos. Ele questionou: "Se os aliados podem derrubar mísseis e drones juntos no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e Shaheds no céu da Ucrânia?" Zelensky afirmou: "Eles têm medo até de dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão literalmente se dirigindo para o território de nossos vizinhos," expressando decepção com o mundo democrático.

21:30 Rússia Usou Mais de 8000 Drones Iranianos até Agora De acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há atualizações fornecidas pelo Irã ou pela Rússia até agora. A Ucrânia acusou anteriormente o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 EUA Se Mantêm Silenciosos sobre Aprovação de Armas de Alcance Longo para Uso da Ucrânia Durante uma conversa em Washington D.C., o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden, trocam palavras. A multidão espera ansiosamente por atualizações sobre a autorização do uso de armas de alcance longo pela Ucrânia. De acordo com os relatórios do jornal britânico "The Guardian", o Reino Unido deu o sinal verde para que a Ucrânia lance ataques com mísseis Storm Shadow. Infelizmente, não são esperadas quaisquer anúncios durante a reunião entre esses parceiros estratégicos hoje. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, relatou que "não apostaria em um anúncio hoje sobre a Ucrânia deploying armas de alcance longo dentro da Rússia - pelo menos, não dos EUA." Ele apenas menciona que as discussões estão em andamento com o Reino Unido, a França e outros aliados sobre as armas que a Ucrânia poderá receber. Kirby também escolhe evitar uma resposta direta sobre se a administração dos EUA revelará quaisquer decisões. "Não vou mergulhar em uma conversa hipotética sobre o que podemos ou não revelar em um ponto específico no tempo."

