Steve Stricker, capitão dos EUA vencedor da Ryder Cup, sente-se "sortudo" por estar vivo após uma doença grave

Em declarações ao Wisconsin.Golf, o jogador de 54 anos explicou que a inflamação à volta do seu coração o levou a duas passagens pelo hospital em novembro do ano passado.

Stricker disse que a "doença misteriosa" - que incluía batimentos cardíacos irregulares, aumento da contagem de glóbulos brancos e declínio da contagem do fígado - fez com que ele perdesse 25 quilos, deixando-o com "peso de caloiro no liceu".

Foi inicialmente internado no hospital em novembro. Após 11 dias no UW Health University Hospital, Stricker teve alta na véspera do Dia de Ação de Graças, mas voltou a ser internado três dias depois.

"Os números do meu fígado começaram a piorar. A minha contagem de glóbulos brancos estava muito alta. Estava a lutar contra alguma coisa, mas não conseguiam descobrir o que era. O meu fígado estava a piorar. Fiquei com iterícia. Estava amarelo e a urinar com cor de Pepsi", disse Stricker.

"Algumas vezes pensei: 'O que se está a passar? Está tudo a correr mal.' Não foi divertido. Não se sabe o que está a acontecer. Não se sabe onde é que a estrada vai dar.

"Nunca pensei que 'não vou sair dali'. Mas não comi durante duas semanas. Não tinha qualquer energia ou apetite para comer. Tinha dificuldade em levantar-me e andar por causa do coração. Dava uns passos até à casa de banho no meu quarto e ficava sem fôlego. Estava bastante doente, pelo que me disseram".

E acrescentou: "Pareço um homem de 85 anos, pá. A minha pele está pendurada".

Stricker já teve alta do hospital, mas diz que continua a não conseguir comer alimentos sólidos.

"Tenho sorte", disse Stricker. "Sinto que as coisas estão a ir na direção certa. Só tenho de dar tempo ao tempo".

E acrescentou: "O meu coração está agora no ritmo certo... esteve a entrar e a sair do ritmo desde o Dia de Ação de Graças até à véspera de Natal. Por isso, bate na madeira - e estou a tomar menos medicação. O número de inflamação que eles conseguem descobrir com as análises ao sangue diz que a minha inflamação está a diminuir.

"E deve ser porque me estou a sentir melhor. Estou a andar um pouco. Estou a começar a ser um pouco mais ativo e a desenvolver uma tolerância um pouco melhor. Portanto, as coisas estão definitivamente melhores".

