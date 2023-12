Steph Curry faz história quando os Warriors conseguem uma reviravolta no final para vencer os Grizzlies

Os Warriors, fora de série, conseguiram vencer os Grizzlies, sem Ja Morant, assumindo a primeira liderança da noite a 45,7 segundos do fim para fechar a vitória e assumir uma vantagem de 3-1 na série melhor de sete.

Curry marcou 18 pontos no último quarto, empatando o jogo a 90 quando faltavam 3:25 para o fim, e depois marcou oito lances livres consecutivos no último minuto, levando a sua equipa para a frente.

"Não descobrimos nada, foi só não deixar que os três primeiros quartos influenciassem o facto de ainda termos uma oportunidade de ganhar o jogo", disse Curry aos jornalistas depois do jogo. "Atirar os tiros que você acha que pode fazer, jogar agressivamente, cuidar da bola. Fizemos tudo isso."

A tarefa do Golden State tornou-se mais difícil devido à ausência do treinador Steve Kerr, que testou positivo para a Covid-19 duas horas antes do início do jogo e não pôde sentar-se no banco.

O seu lugar foi ocupado pelo treinador adjunto Mike Brown, que vai assumir o cargo de treinador principal dos Sacramento Kings na próxima época e que já tinha conduzido os Warriors a um registo de 11-0 durante a campanha do título de 2017, quando Kerr estava ausente.

"Seu recorde de treinador principal para um jogo de playoff do Warrior, acho que está invicto", disse o guarda do Warriors, Klay Thompson. "Sentimos muito a falta de Steve, apenas sua voz, sua presença, mas já estivemos aqui antes, em 2017, quando Mike assumiu e conquistamos muitas vitórias, então refleti muito sobre isso."

Ambas as equipas perderam oportunidades de se distanciarem devido à fraca pontaria, com nenhuma delas a acertar 42% do cesto ou 26% para além do arco.

Os Warriors estavam a 0-15 em lançamentos de profundidade até Otto Porter Jr. fazer um lançamento de três pontos a 3:24 do fim do segundo período. Thompson errou todas as suas sete tentativas de três pontos, mas ainda assim contribuiu com 14 pontos e sete rebotes.

A defesa do Grizzlies - liderada por Jaren Jackson Jr., que bloqueou cinco arremessos e roubou duas bolas - fechou o ataque do Warriors, mantendo-o com apenas 38 pontos no primeiro tempo.

Jackson Jr. também liderou o Memphis com 21 pontos na ausência do astro Morant, que machucou o joelho direito durante a derrota no jogo 3 de sábado. Tyus Jones somou 19 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

"É difícil. É difícil de engolir. Parecia que estávamos a liderar o jogo todo", disse Jones à imprensa após o jogo. "Parecia que estávamos numa boa posição. Parecia que nos tínhamos colocado numa boa posição para ganhar um jogo e as coisas não correram como queríamos na reta final."

O jogo 5 está marcado para quarta-feira em Memphis.

Celtics empatam a série contra os Bucks em 2 a 2

Na Conferência Leste, Al Horford marcou 30 pontos, o melhor da sua carreira na pós-temporada, e o Boston Celtics conseguiu uma devastadora sequência de pontos no final da partida para derrotar o Milwaukee Bucks por 116 a 108 e empatar a série melhor-de-sete em dois jogos.

"Normalmente, limito-me a fazer o que tenho a fazer", disse Horford aos meios de comunicação social após o jogo. "Fico entusiasmado, mas acho que escolhemos os nossos pontos, os nossos momentos. Este foi um jogo emotivo."

Apesar de estarem a perder por 11 pontos a meio do terceiro período, os Celtics recuperaram com uma série de 10-0 para voltarem à luta, antes de derrotarem os Bucks por 43-28 no quarto período.

O Milwaukee recuperou a liderança por 94 a 92 quando faltavam 6:02, mas o Celtics respondeu com uma sequência de 14 a 2 que colocou o jogo fora do alcance do Bucks.

Giannis Antetokounmpo foi o melhor marcador de Milwaukee, com 34 pontos, 18 ressaltos e cinco assistências, enquanto Brook Lopez terminou com 17 pontos e sete ressaltos.

"Al [Horford] fez um jogo dos diabos", disse Jrue Holiday, de Milwaukee, que marcou 16 pontos, sete rebotes e nove assistências. "Acho que descemos e fizemos alguns lançamentos que normalmente fazemos, mas não conseguimos finalizá-los. Mas é preciso dar-lhes crédito. Eles fizeram mais jogadas".

Os Celtics têm vantagem de jogar em casa em dois dos próximos três jogos da série. O jogo 5 está marcado para quarta-feira no TD Garden, em Boston.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com