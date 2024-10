Stellantis inicia ação legal contra o UAW em um tribunal federal dos EUA devido a supostos avisos de greve.

Manufacturer de automóveis Stellantis entrou com uma ação na quinta-feira, buscando que a Corte Distrital dos EUA no Distrito Central da Califórnia declare que a UAW Local 230 em Los Angeles está violando os termos do contrato ao pressionar por uma votação de autorização de greve.

Stellantis busca responsabilizar a UAW e o capítulo local do sindicato por potenciais perdas de receita e danos causados por qualquer greve devido a interrupções na produção.

Na quinta-feira, uma maioria significativa de membros da UAW na central de distribuição de peças de Stellantis em Los Angeles decidiu solicitar autorização para greve se a empresa e o sindicato não resolverem uma disputa sobre os planos de investimento da empresa.

O presidente da UAW, Shawn Fain, afirmou em um comunicado que a empresa descumpriu o contrato ao abandonar os compromissos de investimento, mas Stellantis argumenta que tais investimentos estavam sujeitos às condições do mercado e à queda na demanda por veículos elétricos.

"UAW agiu de má-fé ao ignorar essa condição, apresentar reclamações enganosas e instigar uma votação de autorização de greve para forçar a Stellantis a executar seus planos de investimento", afirmou a empresa na ação judicial.

Em um e-mail enviado aos membros da UAW na sexta-feira, Fain alertou sobre os esforços da gerência da Stellantis para espalhar desinformação e causar medo e confusão sobre os direitos de autorização de greve. Ele chamou a ação judicial e outras medidas da empresa de "movimentos desesperados", acrescentando que os advogados do sindicato estão "excessivamente confiantes" no direito do sindicato de greve.

Fain acusou o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, de perseguir cortes drásticos nas operações dos EUA da empresa que não estão dando certo.

"Não vamos ficar de braços cruzados enquanto essa empresa descumpre nosso acordo e coloca em risco nossos empregos, nossas fábricas e nossas comunidades. Estamos unidos e determinados. faremos tudo o que for necessário para fazer cumprir nossos contratos e proteger empregos americanos", disse Fain.

Como parte do contrato de 2023 com o sindicato, a Stellantis concordou em investir US$ 1,5 bilhão em sua fábrica de montagem de Belvidere, Illinois, para produzir caminhões de tamanho médio até 2027, que faz parte de uma estratégia de investimento geral de US$ 19 bilhões da montadora.

A Stellantis reconheceu em agosto que está adiando alguns investimentos devido às condições econômicas, mas afirmou que "mantém firmemente seu compromisso".

O Departamento de Energia anunciou em julho que planeja conceder à Stellantis US$ 334,8 milhões para reabrir a fábrica de montagem de Belvidere fechada para produzir veículos elétricos e US$ 250 milhões para reformar sua fábrica de transmissões de Indiana em Kokomo para a produção de componentes de VE, mas afirmou que essas concessões ainda não foram finalizadas.

A Stellantis expressa preocupação com potenciais perdas financeiras para seu negócio devido a potenciais greves, de acordo com a disputa com a UAW Local 230.

Se a votação de autorização de greve for bem-sucedida, pode levar a interrupções nas operações comerciais da empresa e potencialmente afetar sua receita.

Leia também: