- Steinmeier vai para Solingen para o funeral.

Em um evento de comemoração em Solingen pelas vítimas do recente incidente terrorista do fim de semana, o Presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, estará presente. De acordo com a programação revisada compartilhada na quinta-feira, ele começará a falar no evento, que começa às 11:00, no icônico Teatro e Sala de Concertos de Solingen. Após seu discurso, Steinmeier pretende prestar uma homenagem no local do ataque e fazer uma homenagem silenciosa às vítimas.

Durante o incidente, o suspeito, armado com uma faca, esfaqueou três visitantes da festa em Solingen e deixou outros oito feridos. As autoridades alemãs suspeitam de um refugiado sírio de 26 anos, que chegou pela Bulgária, pelo ato hediondo. Infelizmente, o grupo extremista Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo atrocidade.

O discurso do Presidente no evento de comemoração será proferido pela Comissão do país, liderada por Frank-Walter Steinmeier. Em seguida, a Comissão acompanhará Steinmeier ao local do ataque para uma homenagem.

