Stefanos Tsitsipas passa à quarta ronda do Open da Austrália - mas não se apercebeu que tinha ganho

Perante três match points, Paire só conseguiu acertar com o seu forehand na rede, o que significa que Tsitsipas avançou para a quarta ronda do Grand Slam com uma vitória por 6-3 7-5 6-7 (2-7) 6-4.

No entanto, enquanto os adeptos se levantavam para aplaudir Tsitsipas e em vez de correrem para a rede para celebrar, o grego, quarto cabeça de série, dirigiu-se para o fundo do court como se esperasse outro jogo de serviço.

O anúncio do árbitro da sua vitória fez com que Tsitsipas se apercebesse de que tinha saído vitorioso e rapidamente se virou, com surpresa no rosto, para se dirigir à rede para apertar a mão de Paire e começar a celebrar devidamente a sua vitória.

Duas vezes semi-finalista em Melbourne, Tsitsipas não fez mais do que elogiar Paire após o duro encontro.

"Estou muito contente com a vitória. O Benoit é um dos maiores talentos do nosso jogo, tem um grande sentido de jogo", disse Tsitsipas.

"Foi uma vitória muito importante para mim hoje e também muito especial jogar nesta arena e partilhar isso com o público."

Tsitsipas vai jogar contra Taylor Fritz na próxima ronda, depois de o americano ter vencido Roberto Bautista Agut em cinco sets no sábado.

Por outro lado, Daniil Medvedev, número 2 do mundo, também chegou à quarta ronda do Open da Austrália com uma vitória em sets directos sobre Botic van de Zandschulp.

O finalista de 2021 precisou de uma hora e 55 minutos para derrotar o holandês por 6-4 6-4 6-2.

Medvedev, campeão do US Open, vai defrontar o americano Maxime Cressy nos oitavos de final.

O russo, de 25 anos, é o jogador mais bem classificado do sorteio e tem-se mostrado impressionante durante as primeiras fases do torneio.

"É claro que não quero parar [na] quarta ronda, mas estou muito feliz", disse Medvedev no final.

"Num Grand Slam, todas as rondas são muito difíceis e, mesmo hoje, se o resultado não o mostrar, sinto que foi um jogo mais apertado do que o resultado."

