- SpaceX suspende lançamento de foguete: Autoridade de Aviação dos Estados Unidos impõe pausa

Após um estágio do foguete "Falcon 9" da SpaceX ter acendido e explodido após seu lançamento na quarta-feira, a Administração Federal de Aviação (FAA) colocou um halt em todos os lançamentos desse mesmo "Falcon 9". Essa parada afeta várias missões espaciais, incluindo "Polaris Dawn". Esse projeto visa levar quatro astronautas a 1.400 quilômetros da Terra por alguns dias, com uma caminhada espacial agendada.

A SpaceX lançou com sucesso um lote de satélites para seu programa de internet Starlink na quarta-feira, mas após o pouso, o estágio do foguete tombou em um navio no Atlântico, causando um incêndio. Outro lançamento do Starlink foi adiado "para permitir que a equipe analise dados do estágio do lançamento anterior", com uma nova data de lançamento a ser anunciada em breve.

O que isso significa para a missão "Polaris Dawn"?

A FAA aguarda os resultados e um relatório da SpaceX sobre as ações corretivas propostas antes que os lançamentos do "Falcon 9" possam recomeçar. Como a missão "Polaris Dawn" também utiliza um "Falcon 9", uma restrição temporária de voo poderia potencialmente afetar seu cronograma. No entanto, há a possibilidade de que a FAA reautorize rapidamente o foguete, minimizando atrasos significativos. A missão comercial, liderada pelo bilionário Jared Isaacman e mais três pessoas, estava inicialmente agendada para lançamento, mas teve que ser adiada devido às condições climáticas na quarta-feira de manhã.

No passado, a FAA suspendeu temporariamente os lançamentos do "Falcon 9" por duas semanas após problemas com a ignição do segundo estágio. O foguete reutilizável tem sido um marco importante para a SpaceX, reduzindo significativamente os custos e facilitando o transporte de pessoas e carga para o espaço.

A parada temporária dos lançamentos do "Falcon 9" devido a preocupações de segurança também afeta a missão "Polaris Dawn", já que ela também depende desse tipo de aeronave. A decisão da FAA sobre a retomada dos lançamentos pode potencialmente afetar o cronograma da missão "Polaris Dawn".

A retomada segura e bem-sucedida dos lançamentos do "Falcon 9" é crucial para a execução pontual da missão "Polaris Dawn", que utiliza esse tipo de aeronave.

