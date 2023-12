Sorteio do Campeonato do Mundo da FIFA: Espanha e Alemanha defrontam-se num jogo emocionante da fase de grupos

O Grupo E é, sem dúvida, o mais intrigante, com os espanhóis e os alemães acompanhados pelo Japão e pela Costa Rica ou Nova Zelândia, com o jogo decisivo do playoff marcado para 13 ou 14 de junho.

A Alemanha certamente espera que a partida não seja nada parecida com o encontro anterior entre as duas nações, já que a Espanha atropelou a Espanha em uma vitória por 6 a 0 durante a Liga das Nações em 2020.

O país anfitrião, o Qatar, vai defrontar o Equador no terceiro jogo do dia de abertura, depois de a estreia no Campeonato do Mundo ter sido transferida para melhor se adequar às audiências televisivas no país sul-americano. No Grupo A, os dois países também se juntam à Holanda e ao Senegal.

O Qatar tem uma experiência relativamente recente de jogar contra países sul-americanos, depois de ter sido convidado para a Copa América de 2019. Os catarianos tiveram uma boa prestação, fazendo a Argentina trabalhar arduamente para uma vitória por 2-0 e ganhando um merecido ponto contra o Paraguai.

A França, vencedora dos Mundiais de 2018 e 1998, foi sorteada para o Grupo D com a Dinamarca, a Tunísia e o vencedor do play-off intercontinental - Austrália, Emirados Árabes Unidos ou Peru.

O Grupo B também oferece uma série de confrontos interessantes, com a Inglaterra, semifinalista em 2018, a defrontar os EUA, o Irão e um dos seguintes países: País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

A última vez que a Inglaterra defrontou os EUA num Campeonato do Mundo foi em 2010 - e é um jogo que ainda dá pesadelos aos adeptos ingleses.

Um erro calamitoso do então guarda-redes Rob Green deu aos americanos o golo do empate, depois de Steven Gerrard ter aberto o marcador para a Inglaterra.

Gana também teve uma espécie de revanche ao ser sorteada no Grupo H ao lado do Uruguai.

Em 2010, Luis Suárez usou as mãos para bloquear o chute de Dominic Adiyiah em cima da linha nos últimos segundos das quartas-de-final.

Asamoah Gyan falhou o penálti que se seguiu - o que levou Suárez a correr pelo túnel a festejar - e o Uruguai acabou por chegar às meias-finais após uma disputa de penáltis.

Portugal, com Cristiano Ronaldo provavelmente a participar no seu último Campeonato do Mundo, e a Coreia do Sul completam o Grupo H, naquele que será talvez um dos grupos mais difíceis de prever.

O Qatar 2022 também será provavelmente o último Campeonato do Mundo de Lionel Messi pela Argentina. Tal como Ronaldo, o jogador de 34 anos nunca ganhou o Campeonato do Mundo, mas esteve agonizantemente perto em 2014, perdendo para a Alemanha na final.

Sob o comando de Lionel Scaloni, os argentinos estão numa situação consideravelmente melhor do que há quatro anos na Rússia e estarão certamente confiantes em passar do grupo que inclui o México, a Polónia e a Arábia Saudita.

A recompensa do Canadá pela sua qualificação para o primeiro Campeonato do Mundo em 36 anos é um confronto com dois dos maiores protagonistas do futebol europeu dos últimos anos. A Bélgica, que foi durante muito tempo o número 1 do mundo até ser recentemente destronada pelo Brasil, e a Croácia, finalista de 2018, serão um teste duro.

O mesmo acontece com Marrocos, que conta com estrelas talentosas como Hakim Ziyech, do Chelsea, e Achraf Hakimi, do PSG.

A cerimónia de sexta-feira foi apresentada pelo ator Idris Elba e pela locutora desportiva Reshmin Chowdhury e contou com a presença de 2.000 convidados.

O sorteio foi conduzido pelos antigos jogadores Carli Lloyd, Jermaine Jenas e pela apresentadora desportiva internacional Samantha Johnson.

Contaram com a ajuda de grandes figuras do futebol, nomeadamente o brasileiro Cafu, o alemão Lothar Matthäus, o iraniano Ali Daei, o nigeriano Jay-Jay Okocha e o australiano Tim Cahill.

Sorteio completo do Campeonato do Mundo

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irão

Estados Unidos

País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polónia

Grupo D

França

Peru ou Emirados Árabes Unidos ou Austrália

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

O Campeonato do Mundo começa a 21 de novembro e tem conclusão prevista para 18 de dezembro.

Kevin Dotson contribuiu para este relatório.

