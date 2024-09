- Solingen expressa pesar - Steinmeier se envolve com a família

Presidente Frank-Walter Steinmeier visitou Solingen, uma cidade na região do Bergisch, para uma cerimônia memorial em homenagem às vítimas de um ataque com faca. Ele foi recebido pelo líder regional Hendrik Wüst (CDU), sua vice Mona Neubaur (Verdes) e o prefeito Tim Kurzbach (SPD). Antes do serviço, Steinmeier planejava conversar privadamente com familiares do suposto atacante islamista, que tirou a vida de três pessoas e feriu oito, em um ambiente confidencial. Em seguida, Steinmeier estava previsto para fazer um discurso no Teatro e Sala de Concertos da cidade. A presidente do Parlamento Alemão, Bärbel Bas, o chanceler Olaf Scholz e a ministra do Interior, Nancy Faeser (ambos do SPD), são esperados para se juntar ao evento memorial. Após o serviço, haverá um momento de silêncio marcado pelo depósito de uma coroa de flores no local do crime no centro da cidade.

Em 23 de agosto, o atacante esfaqueou três pessoas em uma festa em Solingen, deixando oito pessoas feridas. Um sírio de 26 anos, refugiado que chegou à Alemanha pela Bulgária, está sendo responsabilizado pelo ataque. As autoridades estão investigando-o por acusações de homicídio e sua suposta ligação com a organização terrorista Estado Islâmico (EI). Sua deportação planejada para a Bulgária, originalmente marcada para 2023, não ocorreu.

Após a cerimônia memorial, Steinmeier e os outros dignitários depositarão coroas de flores no local do crime como um tributo silencioso. Diante das investigações em andamento, decidiu-se que o funeral das vítimas seria realizado de forma privada e discreta.

