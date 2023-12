Sobreviveram ao confinamento em Xangai, mas voltaram a ficar presos em Hainan

Mas ele, tal como muitos outros que se deslocaram para a ilha turística ao largo da costa do sul da China, depressa se arrependeu.

A província de Hainan é muitas vezes designada como o equivalente chinês do Havai ou das Maldivas - pense em extensões de praia deslumbrantes, hotéis elegantes com comodidades de classe mundial e uma sensação de ter escapado às pressões da vida quotidiana.

No entanto, as vibrações das férias foram afectadas na semana passada, quando 1.200 pessoas no centro da estância balnear de Sanya testaram positivo para o coronavírus.

Ao abrigo da rigorosa política chinesa de "zero-Covid", cerca de 80.000 turistas nacionais viram-se fechados no paraíso.

Para muitos desses viajantes, isso significou não só fazer chamadas frenéticas para a família e alterar os seus planos de viagem, mas também lidar com um caso de déjà vu - muitas das pessoas que visitavam Hainan procuravam um alívio do rigoroso confinamento em Xangai.

Assim que os casos de Covid foram detectados em Hainan, as medidas foram rápidas.

O governo local fechou a cidade de Sanya, que tem cerca de um milhão de habitantes, para além dos 80.000 turistas. Os voos que partiam da ilha foram cancelados, os transportes públicos foram encerrados e muitos turistas foram confinados aos seus hotéis.

Embora a desculpa para passar mais algum tempo na praia pudesse ter sido um ponto positivo, os turistas ficaram a saber que teriam de pagar 50% da tarifa do quarto nas estâncias, o que nem todos podiam pagar. E isso sem contar com as despesas extra, como as refeições ou o custo das faltas ao trabalho.

Durante o confinamento, os visitantes foram informados de que tinham de permanecer na ilha durante uma semana inteira e apresentar provas de cinco testes negativos de Covid antes de serem autorizados a sair.

Apesar de o governo local ter afirmado que iria fornecer assistência em termos de hotel e de refeições a todos os inconvenientes causados pelo confinamento, algumas pessoas recorreram a sítios de redes sociais como o Weibo para se queixarem de que a ajuda não era suficiente.

Uma vez que as fronteiras da China permanecem essencialmente fechadas, muitos chineses optaram por viagens domésticas desde o início da pandemia, e Hainan - com o seu sol, areia e compras isentas de impostos - tem sido um dos destinos mais populares.

De acordo com os meios de comunicação social estatais, Hainan recebeu mais de 81 milhões de turistas em 2021.

Nectar Gan, da CNN, contribuiu para a reportagem.

