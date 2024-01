Sobreviventes do terramoto no Japão dormem com casacos e chapéus em abrigos sem aquecimento ou água corrente

"Pensar nisso agora ainda me faz tremer. O meu coração estava aos pulos, a minha mente ficou em branco, nós simplesmente fugimos", disse ela à CNN a partir de um abrigo na cidade de Nanao, onde ela e a sua família estão agora alojados no rescaldo do mortífero terramoto de magnitude 7,5 que atingiu a cidade na segunda-feira.

Akiyama descreveu o facto de se ter abrigado debaixo de uma mesa durante o terramoto e de ter rezado pela sobrevivência, antes de pegar em bens essenciais e correr para o exterior. As fotografias da casa da sua mãe mostram armários e gabinetes tombados e comida e utensílios de cozinha espalhados pelo chão.

A família saiu ilesa - mas, dois dias depois, o terramoto ainda parece recente enquanto esperam por ajuda no abrigo, suportando as frequentes réplicas que atravessam o solo. Mesmo no abrigo, podem ver-se escombros à volta de alguns dos pilares de cimento do edifício.

"Sinto que, mesmo agora, o edifício está a tremer", disse Akiyama. "Sempre que acontece um tremor secundário, penso no terramoto principal e o meu corpo treme."

O terramoto de segunda-feira, no primeiro dia do novo ano, matou pelo menos 62 pessoas, segundo o sítio Web oficial da prefeitura. Acrescentou que um número desconhecido de pessoas continua desaparecido, uma vez que as autoridades continuam a procurar as pessoas presas debaixo dos escombros ou nas zonas isoladas.

Na terça-feira, o secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, tinha dito que 120 pessoas ainda estavam à espera de ser resgatadas.

O terramoto abalou a Península de Noto, situada na parte ocidental e mais rural da região central do Japão, provocando alertas de tsunami, incêndios e desmoronamento de edifícios. Fotografias de toda a região mostram edifícios inteiros de vários andares caídos de lado, estruturas queimadas, estradas danificadas e escombros onde antes havia casas.

Para alguns, o terramoto trouxe de volta memórias do terramoto e tsunami de magnitude 9,0 de Tōhoku em 2011, que desencadeou uma fusão nuclear na central de Fukushima. O terramoto provocou a morte ou o desaparecimento de mais de 22 000 pessoas, a maioria das quais devido às ondas do tsunami, cujo impacto a longo prazo ainda se faz sentir.

Embora a extensão dos danos do terramoto de segunda-feira ainda esteja a ser avaliada, o número de mortos e os níveis de destruição parecem estar longe dos provocados pela catástrofe de 2011, num país há muito habituado a terramotos e onde os códigos de construção, mesmo nas zonas mais remotas, são rigorosamente respeitados.

Kouki Takahashi, 28 anos, atualmente residente em Nanao, era um estudante do ensino secundário em Tóquio quando ocorreu o terramoto de 2011. Nessa altura, Tóquio sofreu um abalo, mas o epicentro estava a centenas de quilómetros da capital.

Desta vez, foi muito mais perto para Takahashi. "Já tinha sentido grandes terramotos antes, mas este foi pior", disse.

Ainda assim, disse ele, a experiência do terramoto de segunda-feira trouxe Tōhoku à mente novamente. "A sensação foi semelhante", disse ele. "Na altura (em 2011), foi um terramoto semelhante, que começou com um ligeiro abalo que se tornou gradualmente mais intenso."

Na segunda-feira, estava em casa a tomar banho quando começaram os tremores. "Estava literalmente nu, peguei nas minhas roupas, fui lá para fora e corri para o meu carro", disse, descrevendo edifícios e postes telefónicos a balançar dramaticamente.

Passou a noite de segunda-feira a dormir no carro, num parque de estacionamento pertencente a um amigo - o que lhe parece ser o local mais seguro para estar, dadas as frequentes réplicas e os helicópteros e veículos militares que passam, disse.

O seu apartamento ainda está intacto, mas danificado com fissuras na parede. Alguns dos seus amigos tiveram pior sorte e perderam completamente as suas casas, disse ele.

Muitos desses sobreviventes estão agora em abrigos como aquele em que Akiyama e a sua família estão alojados - mas a ajuda é limitada.

Para além de um teto, há pouco mais disponível; não havia aquecimento quando a CNN nos visitou na terça-feira à noite, pelo que as pessoas dormiam em tapetes no chão com cobertores grossos, usando os seus casacos, gorros e luvas para se manterem quentes com as temperaturas nocturnas de 4 graus Celsius (40 graus Fahrenheit).

Também não havia água corrente, o que significa que as pessoas tiveram de fazer fila no exterior para receber água das Forças de Auto-Defesa do Japão - que estão agora a trabalhar com os governos locais, a polícia e os bombeiros para coordenar as operações de busca e salvamento, disse o Primeiro-Ministro Fumio Kishida na quarta-feira.

Fonte: edition.cnn.com