- Sob certas circunstâncias, Israel perpetua a partida dos líderes do Hamas sem ser afetado por danos.

O líder terrorista palestino Jihia al-Sinwar tem a chance de sair em segurança de Gaza. Israel apresentou uma proposta, exigindo a entrega de todos os reféns restantes, a Hamas na Faixa de Gaza. Este movimento visa reiniciar as negociações de reféns interrompidas. "Estou preparado para organizar uma passagem segura para Sinwar, sua família e qualquer outra pessoa que queira acompanhá-lo", declarou o Brigadeiro-Geral Gal Hirsch, porta-voz de Israel para reféns e pessoas desaparecidas, em uma conversa com o serviço de notícias financeiras Bloomberg.

"Estamos buscando a libertação dos reféns. Estamos defendendo o desarmamento, a desnazificação e, é claro, um novo quadro para a administração de Gaza", declarou Hirsch.

De acordo com a notícia, o emissário do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para a recuperação de reféns apresentou esta proposta há aproximadamente dois dias. Hirsch não forneceu comentários sobre uma possível resposta.

O paradeiro de Sinwar permanece desconhecido. Suspeitas apontam para seu esconderijo em um complexo sistema de túneis sob a Faixa de Gaza.

Em meados de janeiro, um porta-voz do Hamas afirmou que os líderes em Gaza não sairiam voluntariamente. "Ou vitória ou martírio", declarou uma fonte do Hamas à agência de notícias DPA em Beirute. "Gaza é nossa terra, e nossas vidas não são menos valiosas do que as do povo".

Atualmente, as negociações de cessar-fogo para o conflito de Gaza, mediadas pelo Egito, pelos EUA e pelo estado do Golfo Qatar, além da libertação de reféns israelenses detidos pelo Hamas islâmico, estão paralisadas.

