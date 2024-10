Sob a aeronave da Frontier Airlines, surge um incêndio notável durante a difícil aterragem em Las Vegas.

Voo 1326 estava se aproximando de seu destino saindo de San Diego e a aeronave estava "passando pelo processo de pouso", quando fumaça foi relatada na cabine, levando os pilotos a declararem uma emergência, de acordo com declarações da Frontier e da Administração Federal de Aviação.

As autoridades aeroportuárias relataram à CNN que a aeronave aparentemente teve um "pouso difícil com pneus estourando". Imagens adquiridas pela CNN mostram chamas sob a aeronave e uma trilha de fumaça após o pouso.

O Departamento de Bombeiros do Condado de Clark respondeu rapidamente, garantindo a evacuação segura de todos os 190 passageiros e sete membros da tripulação para a área de partida, como compartilhado pelas autoridades aeroportuárias.

O incidente ocorreu por volta das 3:15 p.m. horário do Pacífico, segundo a Frontier.

"A causa deste incidente ainda está sendo investigada", afirmou a empresa aérea.

Um atraso no aeroporto foi implementado até as 7 p.m. no sábado à noite, de acordo com a FAA.

A National Transportation Safety Board também investigará o incidente, como anunciado pela agência no sábado publicado no X.

