Só Mourinho está a incorporar tal movimento: aviso para uma demonstração intrigante

Quando José Mourinho não está satisfeito, raramente fica calado. Mesmo em seus anos mais maduros, ele continua queimando de paixão, chamando a atenção com protestos inovadores. Usando seu laptop, exibiu para os telespectadores ao vivo o erro do árbitro - e não passou despercebido.

Mourinho, o treinador indiscutível, estava determinado. Due a uma perspectiva diferente do VAR no jogo de Fenerbahce contra Antalyaspor (2:0), o português sentiu-se obrigado a fazer um protesto incomum. O treinador de 61 anos não ficou nada satisfeito com uma marcação de impedimento - e rapidamente posicionou seu laptop exibindo as imagens do jogo na frente de uma câmera para defender sua posição. Em resposta, o árbitro lhe mostrou um cartão amarelo.

Ele pretendia fazer sua defesa ao público com essa ação, apenas 15 minutos antes do fim do jogo. "Não foi impedimento!", resmungou Mourinho na beIN Sports, explicando a situação envolvendo o ex-astro da Bundesliga Edin Dzeko. "O lateral-esquerdo estava em uma posição onde Dzeko não estava em posição de impedimento. Era evidente da nossa câmera tática.", afirmou.

Mourinho geralmente apoia o VAR, mas afirmou que "quer um VAR que ajude o árbitro a tomar as decisões corretas." Suas palavras tinham um tom de crítica, já que o presidente do clube, Ali Koc, havia acusado o VAR da Super Lig turca de sistematicamente prejudicar o Fenerbahce em abril. Como resultado, árbitros estrangeiros foram trazidos para oficiar o resto da temporada passada.

O incidente ocorreu no domingo, quando o placar estava em 0:1. Um gol do atacante Dusan Tadic (63') e um gol contra (81') fortaleceram ainda mais a vitória dos visitantes. O atual vice-campeão Fenerbahce está em segundo lugar após sete jogos, três pontos atrás do campeão defensor e rival Galatasary.

