'Só estava a pensar em manter-me viva': A viagem de Nadia Nadim do campo de refugiados à estrela do PSG... e vice-versa

Apesar de ser mais conhecida por ser uma goleadora prolífica durante uma carreira que a levou a clubes como o Portland Thorns, o Manchester City e, atualmente, o Paris Saint-Germain, grande parte do tempo de Nadim é passado a fazer trabalho de caridade, a ser embaixadora nas Nações Unidas e a aprender línguas - atualmente fala nove fluentemente.

Além disso, conseguiu arranjar tempo para se formar como cirurgiã reconstrutiva e irá concluir a sua formação quando se retirar do futebol.

O mais recente projeto de Nadim fora do campo foi uma parceria entre o PSG e a KLABU, uma instituição de caridade que ajuda a construir clubes desportivos em campos de refugiados em todo o mundo. Espera-se que esta nova parceria chegue inicialmente a 10.000 crianças refugiadas através do desporto.

Trata-se de uma causa que é particularmente cara a Nadim. Nascida no Afeganistão, tinha apenas 11 anos quando os Talibãs assassinaram o seu pai e, juntamente com a sua mãe e quatro irmãs, foi forçada a fugir através do vizinho Paquistão com um passaporte falso, antes de chegar à Dinamarca, o país a que agora chama casa.

"A única coisa em que pensava era em manter-me viva, sobreviver até ao dia seguinte", conta à CNN Sport. "Estava apenas a pensar: 'Ok, o que vai acontecer? O que está a acontecer neste momento? Como é que posso sobreviver até à manhã seguinte?

"E acho que é esse o caso de muitas pessoas que estão nestes campos. É o momento e depois tentamos tirar o melhor partido dele e tentar manter-nos vivos e esperar o melhor para amanhã".

Quando Nadim chegou com a sua família à Dinamarca, começaram a viver num campo de refugiados e foi aí que descobriu o seu amor pelo futebol.

Num campo perto do local onde estava alojada, Nadim recorda-se de ver outros miúdos "a brincar com uma bola redonda".

"Eu pensei: 'Parece muito fixe, quero fazer o mesmo'", diz ela. "Desde então, nunca mais larguei o futebol e olha onde ele me levou, ao Paris Saint-Germain."

É justo dizer que o primeiro contato de Nadim com o futebol não foi exatamente como a versão que ela joga hoje.

"No início, era um pouco mais informal", ri-se. "Era só, tipo, toda a gente a dar pontapés, toda a gente a seguir-se uns aos outros, era toda a gente contra toda a gente.

"Mas, aos poucos, fui descobrindo como é que o futebol devia ser jogado, porque havia um clube de futebol perto do campo de refugiados e pude ver que havia formações e que era preciso fazer isto quando a bola saía e, então, aos poucos, quis jogar como o futebol era jogado lá."

"Podia voltar a ser uma criança

Nadim descreve os seres humanos como "curiosos" e acredita que é provável que queiram experimentar algo novo se o virem, especialmente as crianças. Para ela, é por isso que é tão importante dar às crianças que crescem em campos de refugiados a oportunidade de serem expostas ao desporto.

"Imaginemos que, de um milhão de refugiados que se encontram em Cox's Bazar [o maior campo de refugiados do mundo], dois, três ou quatro jogadores de futebol podem ser formados graças a estes projectos que estão a ser lançados", afirma.

Nadim diz que as pessoas ficam sempre surpreendidas quando ela descreve a sua estadia no campo de refugiados como "um dos momentos mais divertidos que tive na minha vida".

Vinda de um Afeganistão devastado pela guerra, Nadim não teve uma infância a sério, mas diz que isso mudou quando chegou à Dinamarca.

"De repente, vim para um campo de refugiados onde havia acesso a desporto, acesso à leitura e senti que podia voltar a ser criança", recorda.

"Por isso, tenho muito, muito boas recordações do campo de refugiados. Sei que parece estranho, quando conto a algumas pessoas, elas ficam tipo: 'Oh, o quê?' Mas foi assim que me senti na altura, e é por isso que sinto que a KLABU e o PSG estão a tentar fazer o mesmo.

"É um momento difícil, não é a melhor situação para uma criança estar, mas estamos a tentar fazer com que seja algo positivo."

Nadim acredita que a perceção dos refugiados está muito longe da realidade. Embora os segmentos noticiosos tentem mostrar as condições em que se encontram as pessoas deslocadas das suas casas, quem assiste não consegue compreender a gravidade da situação.

"A situação deles é muito pior do que se pode imaginar", diz Nadim.

Segundo a KLABU, há atualmente 80 milhões de refugiados em todo o mundo, o número mais elevado desde o fim da Segunda Guerra Mundial - e quase metade deles são crianças.

A maioria delas, como Nadim, foi "privada de educação e de todos os outros aspectos que constituem uma infância normal", escreve a KLABU.

O primeiro projeto da parceria terá lugar em Cox's Bazar, no Bangladesh, onde a KLABU e o PSG construirão um "Centro de Clubes" que será utilizado como biblioteca desportiva, proporcionando acesso a kits e equipamento, bem como sessões de treino e torneios para as crianças participarem.

Nadim espera que o projeto possa também ajudar os pais dos refugiados. Nos anos que se seguiram à saída da sua família do campo de refugiados na Dinamarca, Nadim apercebeu-se de como esse período foi difícil para a sua mãe e de como o seu futuro incerto foi "fisicamente difícil, mas mentalmente... muito, muito mais difícil".

Quando a sua carreira terminar, Nadim prefere ser recordada pelo seu trabalho humanitário do que pelos seus feitos em campo, e estar envolvida neste projeto - ajudar aqueles que lutam como ela lutou - é algo de que se orgulha imenso.

"Como ser humano, é por vezes muito difícil compreender coisas que não experimentámos no nosso próprio corpo", afirma Nadim.

"É por isso que é mais fácil relacionarmo-nos com pessoas com quem temos algo em comum, porque, sim, ouvimos falar das notícias, vemos algumas imagens do que está a acontecer nestes campos de refugiados ou das pessoas que estão a ser deslocadas das suas casas devido às alterações climáticas ou a qualquer outra coisa, mas será que as compreendemos realmente? Penso que não.

"Se alguma vez estiveste num campo de refugiados, sabes como o ambiente é duro e como pode ser difícil. Eu sei disso, senti-o com o meu próprio corpo, mas também o vi agora. Se viajarmos para o Quénia, Bangladesh, Cox's Bazar, que é um dos maiores campos de refugiados do mundo, não é uma brincadeira.

"Eles estão realmente a viver em circunstâncias insanas e trazer o desporto para estes lugares, trazer, digo esperança porque pode ser a sua fuga da realidade por uma ou duas horas ou talvez a sua oportunidade de criar um futuro para si mesmo é uma coisa incrível."

História em construção

Parece trivial em comparação, mas a sexta-feira é o ponto culminante de uma temporada de tirar o fôlego na França e a oportunidade para Nadim e o PSG fazerem história.

Com um ponto de vantagem sobre o Lyon, o PSG sabe que uma vitória sobre o Dijon dará ao clube o primeiro título do campeonato.

Seria um feito notável para acabar com o domínio de 14 anos do Lyon sobre a coroa doméstica - e acabar com a dor de oito vice-campeonatos nas últimas nove temporadas.

"Sou uma pessoa que sempre sonha, sabe, antes mesmo de assinar com o PSG e de falarmos sobre a minha transferência para o PSG, um dos meus sonhos era ganhar a liga com eles", diz Nadim.

"Seria um dia fantástico e um grande feito para a equipa, para o clube, porque andamos atrás de algo há muito tempo e finalmente estamos tão perto.

"Já demos todos os passos, só falta dar o último. Vai significar muito, a sério. Sabes, é um dos meus maiores sonhos neste momento. Significará que o meu sonho se tornou realidade.

"Acho que o Lyon tem um respeito enorme pelo que fez pelo futebol feminino. Acho que é um clube fantástico e que está no topo há muito tempo, mas também acho que agora estamos a mudar de era. Temos muitas jogadoras jovens na seleção francesa, e penso que o PSG fez crescer esta equipa para ser alguém que, esperemos, vai tirar o Lyon do trono.

"E se é isso que queremos, são essas as nossas ambições, acho que é agora que tem de acontecer."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com