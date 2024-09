Situação de veículo roubado: Próximos passos a tomar

Ops, parece que o seu veículo desapareceu! Se não for provável que o seu carro tenha sido rebocado, é hora de entrar em contato com vários lugares – aqui está um guia simples para quem passou por essa situação infeliz.

Passo 1: Entre em contato com as autoridades

Se for muito improvável que o seu veículo tenha sido rebocado, é crucial informar imediatamente as autoridades sobre o suposto roubo e apresentar um relatório, como sugerido pela ADAC. Isso colocará o seu carro na lista de procurados. Não se esqueça de obter uma cópia do relatório – você vai precisar para o seu seguro e departamento de trânsito.

Ao fornecer informações sobre o seu carro, fique apenas com os fatos nos quais você tem 100% de certeza. Não chute a quilometragem atual, dizem os especialistas da ADAC. E se for possível que o seu carro tenha sido estacionado ilegalmente e rebocado, as autoridades são as pessoas a quem recorrer.

Passo 2: Proteja seus ativos digitais

Você se lembra do que estava no seu carro? Em particular, se o seu smartphone e cartões também foram roubados. Nesse caso, bloqueie o seu telefone e cartões de pagamento imediatamente.

Passo 3: Informe seu seguro e banco

Avise imediatamente a sua seguradora sobre o roubo, preferencialmente por escrito, de acordo com as diretrizes da ADAC. De acordo com as estatísticas do GDV, eles vão precisar de alguns documentos para cobrir os danos:

Uma cópia do relatório da polícia

Chaves e documentos originais do carro

Certificado de baixa do registro de veículos (e verifique também o passo 4)

Relatório de danos escrito pelo cliente

Informações sobre o valor do veículo

Se você tiver financiado ou alugado o veículo roubado através de um banco, certifique-se de notificá-los também.

Passo 4: Baixe o registro do seu carro

Você deve baixar o registro do seu veículo roubado na delegacia de trânsito. A ADAC sugere que você precise da cópia do relatório de roubo, além do certificado e documento de registro do veículo (partes 1 e 2). Certifique-se de fazer isso dentro de 14 dias após o roubo para evitar taxas e prêmios de seguro adicionais.

Após notificar o incidente às autoridades, é importante entrar em contato com os motoristas de veículos na área onde o seu carro foi visto pela última vez. Eles podem ter testemunhado algo que possa ajudar a encontrar o seu veículo. Além disso, se o seu carro alugado ou financiado foi roubado, notificar o banco imediatamente é crucial para evitar penalidades relacionadas a pagamentos em atraso.

Leia também: