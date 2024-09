Situação de saúde crítica relatada para figura da oposição detida dentro da família bielorrussa

09:20 Concluindo Acordo de Desploiamento da Brigada Lituana com a Alemanha

Alemanha e Lituânia selaram um acordo para finalizar os detalhes do deployment de uma unidade de combate na Lituânia, um país da NATO na região do Báltico. O Ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram esse acordo em Berlim. O Ministério da Defesa explicou que esse acordo complementa o estatuto de forças da NATO, esclarecendo o status legal dos soldados e civis alemães na Lituânia, assim proporcionando clareza jurídica. O acordo abrange direitos de residência, leis tributárias, sistemas educacionais, supervisão da saúde, trânsito rodoviário e segurança pública. Por exemplo, estabelece a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para estar funcional em 2027.

08:56 Diplomatas Britânicos Expulsos pela Rússia por Acusações de Espionagem

A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob acusação de operações secretas. O serviço de inteligência FSB alega que o Foreign Office de Londres orquestra a escalada política e militar. O objetivo do ministério, segundo o FSB, é garantir a derrota estratégica da Rússia no conflito com a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente o povo russo, de acordo com a agência de notícias TASS. Essa expulsão pode estar relacionada a discussões sobre a concessão à Ucrânia da permissão para usar armas de longo alcance contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico Starmer está programado para se encontrar com o presidente Biden na Casa Branca mais tarde hoje.

08:31 Presidente Ucraniano Pede Lançamento de Mísseis de Alcance Longo para Alvos Russos

O presidente ucraniano Selenskyj tem repetidamente pedido o lançamento de mísseis de longo alcance para atacar instalações militares russas. Os EUA e o Reino Unido agora estão preparando uma revisão conjunto disso. O líder russo Putin reage rapidamente com palavras hostis ao Ocidente.

08:03 Rússia Propõe Compartilhar Conhecimento sobre Armas Ocidentais com Parceiros

A Rússia está propondo compartilhar sua expertise sobre armas ocidentais com seus parceiros. O vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin compartilhou isso durante uma conferência de segurança na China, de acordo com a agência de notícias russa RIA. A Rússia está disposta a compartilhar esse conhecimento com seus parceiros. Os conflitos trouxeram a guerra moderna. As armas russas podem incapacitar armas ocidentais.

07:34 Agência de Inteligência da Ucrânia Anuncia Prisões: Homens Acusados de Ataques de Incêndio em Kyiv

Cinco homens são suspeitos de atear fogo a veículos militares em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa, segundo alega o serviço de inteligência doméstico da Ucrânia. Esses homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de descreditar as forças armadas. Os homens presos viajaram para a capital de várias regiões da Ucrânia em busca de trabalho e foram contatados por agentes russos via Telegram, oferecendo dinheiro rápido. Eles também gravaram suas ações para serem pagos, mas o dinheiro prometido nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe lamenta a morte do filho adotivo na guerra

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Reuven Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborsky, na invasão russa. Soldados, veteranos e outros compareceram a um serviço funerário em Kyiv para prestar suas homenagens. Samborsky, de 32 anos, desapareceu no final de julho e sua morte só foi confirmada após semanas de incerteza. Samborsky tornou-se pai de uma filha em maio e alistou-se no exército logo depois. Azman, que adotou Samborsky quando ele tinha 10 anos, falou com ele pela última vez em 17 de julho.

06:29 Força Aérea Japonesa Despacha Aviões de Caça após Aproximação de Aviões de Combate Russos

O exército japonês despachou aviões de caça na quinta-feira após dois aviões russos se aproximarem da nação insular japonesa. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, mas circularam pela área em torno de Okinawa desde a manhã até a tarde. Como resultado, "Despachamos rapidamente aviões de caça da Força de Autodefesa Aérea do Japão", declarou o ministério. Os aviões russos deixaram a área e passaram pelas Kurilas, uma localidade disputada entre Japão e Rússia. Earlier this week, warships from Russia and China initiated joint exercises in the Sea of Japan, part of a large-scale naval drill. Russian military aircraft have previously circled Japan in 2019.

06:07 Rússia Acusa EUA de Implementar Política de Contenção contra Rússia e China

O vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão perseguindo uma política de contenção contra a Rússia e a China, de acordo com a agência de notícias TASS da Rússia. De acordo com Fomin, Moscou e Pequim apoiam a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente está se preparando para conflitos na Ásia ao construir novos blocos de segurança na região.

05:27 Navio Ucraniano atingido por míssil antinavio

A Marinha da Ucrânia forneceu novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio mercante no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil antinavio Ch-22 contra o navio, que estava fora das águas territoriais ucranianas na época. O navio mercante, que levava a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava a caminho do Egito com uma carga de trigo saindo do porto ucraniano de Chornomorsk. De acordo com um relatório da BBC, o navio estava realmente na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Também sugere que um míssil Ch-31 de interferência de radar, que tem menos poder explosivo do que o Ch-22, pode ter sido usado em vez disso.

14:18 Ministro da Defesa da Moldávia: "Soldado morre em circunstâncias suspeitas durante serviço na fronteira com a região secessionista da Transnístria"

De acordo com o Ministério da Defesa da Moldávia, um soldado da Moldávia perdeu a vida devido a um tiro auto-infligido enquanto estava em serviço em seu posto na fronteira com a região secessionista da Transnístria. As autoridades policiais e os analistas forenses estão investigando o incidente. Desde 1992, após o colapso da União Soviética, tropas da Moldávia, Transnístria e Rússia estão posicionadas na fronteira entre os dois lados. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes nesta fronteira são muito raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não há desejo de conflito com a Rússia"

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nega as alegações do Presidente Putin de que o fornecimento ocidental de armas de longo alcance para ataques dentro do território russo sinaliza a participação da NATO na guerra. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", declara Starmer. O Reino Unido apoia plenamente esse direito e oferece oportunidades de treinamento relevantes. "No entanto, não desejamos um conflito com a Rússia - isso não é nossa intenção", afirmou o Primeiro-Ministro britânico. Leia mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris pode demonstrar maior empenho em ajudar a Ucrânia

O ex-Embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, considera que a candidata à Presidência democrata Kamala Harris, se eleita, seria "mais apaixonada" em ajudar a Ucrânia do que o atual, Biden. Harris já demonstrou essa inclinação em áreas específicas, segundo Taylor, durante um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido hesitante em algumas decisões, como as relacionadas aos HIMARS, Abrams e caças F-16. Ele também remains cauteloso sobre permitir que a Ucrânia lance ataques profundos dentro da Rússia. Taylor prevê uma postura "mais apaixonada" de Harris, principalmente devido à sua provável mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky agradece à Estónia pela ajuda militar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe o Presidente da Estónia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pela assistência militar. A Estónia, membro da UE e da NATO dos Bálticos, concordou em contribuir com 0,25% do seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As conversas abordaram a reconstrução e as aspirações da Ucrânia à UE. Além disso, a Primeira-Ministra da Letónia, Evika Siliņa, prometeu mais ajuda durante um encontro com Zelensky.

23:19 BND não é responsável por revelar avaliação da Ucrânia a jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se considerou um êxito militar para a Ucrânia como difícil ou impossível em discussões internas. Além disso, o tribunal determinou que o BND não é obrigado a revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre a quantidade de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar ucraniana neste ano. O jornalista apresentou uma aplicação urgente, que foi principalmente rejeitada. A aplicação decorreu de um artigo de jornal de maio que relatou que um político do CDU afirmou que o BND distribuiu intencionalmente uma avaliação pessimista da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da coligação defendem o uso de armas de longo alcance contra a Rússia

Políticos da coligação do tráfego luz apoiam a permissão a Kyiv para empregar armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O especialista de política externa do SPD, Michael Roth, afirma que é tanto correto como de acordo com o direito internacional "assaltar finalmente os alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance". Roth sugere como possíveis alvos campos militares, centros de comando ou bases de lançamento, uma vez que são a origem dos "ataques bárbaros contra alvos civis ucranianos". O presidente do comité de defesa do FDP, Marcus Faber, concorda, afirmando que é "alta hora" de autorizar "aeroportos militares russos a serem atacados com armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter destaca que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de mísseis a hospitais, edifícios residenciais e infraestrutura energética". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, ele enfatiza que o exército deve ser autorizado a atingir bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Opinião de Vance sobre os planos da Ucrânia de Trump

O candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance considera que a estratégia de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo-ucraniano pode incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance explicou isso em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, afirmando que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para negociações para explorar possibilidades para uma solução pacífica. "Acredito que ele poderia alcançar um acordo muito rapidamente", declarou Vance. Trump tem uma conhecida afinidade pelo Presidente russo Vladimir Putin e criticou repetidamente a ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirmou que poderia pôr fim à guerra em 24 horas se fosse reeleito. No entanto, não revelou os detalhes do seu plano.

21:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Procissão fascista em São Petersburgo

Eles não podem contradizer uma autoridade superior, e ninguém pode desafiá-los: "Somos russos. Deus está conosco", gritam numerosos nacionalistas e fascistas russos enquanto marcham por São Petersburgo. E repetidamente, eles declaram: "Avante, russos!" Sua marcha comemora o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói e santo nacional na Igreja Ortodoxa.

20:28 Sonho do Propaganda Russo: "O Atlântico Limita Nossa Expansão"O renomado apresentador de TV russo Vladimir Solovyov propõe que as ambições russas não devem parar na anexação da Ucrânia. "Acredito que a fronteira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", afirmou. Solovyov sugere que nossas tropas prosperariam em locais como Berlim, Lisboa, Madrid. "E eles estavam esplêndidos em Paris", recorda. Em resposta ao argumento sobre a população russa insuficiente, ele responde: "Os camaradas bielorrussos estão conosco". Alternativamente, poderia-se considerar a China.

20:01 Voluntários Britânicos Esperam pelo InvernoEm inúmeras casas ucranianas que sobreviveram aos bombardeios, as janelas foram destruídas - uma situação preocupante à medida que o inverno se aproxima. A organização de caridade britânica "Insulate Ukraine" está enfrentando esse problema ao entrar em zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

Apesar da atual ênfase em fortalecer alianças militares e apoiar a Ucrânia, a ameaça da guerra cibernética paira grande. Se um ataque cibernético fosse direcionado à infraestrutura crítica da Alemanha, como resultado de seu aumento de despliegue na Lituânia, as consequências poderiam ser catastróficas. Portanto, a Alemanha e seus aliados devem priorizar medidas de cibersegurança para proteger seus ativos digitais, assegurando que a Guerra Cibernética não se torne uma realidade.

Além disso, à medida que as tensões diplomáticas aumentam entre as grandes potências, o risco de a guerra cibernética se intensificar em um conflito cinético se torna ainda mais pronunciado. As nações devem incorporar essa ameaça potencial em sua planejamento estratégico, aprimorando a cooperação e o compartilhamento de informações para se defender contra tais ataques digitais. Ao fazê-lo, podemos coletivamente mitigar os efeitos prejudiciais da Guerra Cibernética.

