Sintomas de alergia persistentes depois da temporada normal, de acordo com a observação de um profissional médico.

Para muitas pessoas com alergias, o outono tornou-se uma estação ainda mais desafiadora devido às mudanças climáticas. As alergias agora começam mais cedo e duram mais, uma tendência atribuída a vários fatores, como a crise climática.

À medida que as temperaturas ficam mais quentes por períodos mais longos e a primeira geada é adiada, as plantas que espalham alérgenos têm mais tempo para crescer. Além disso, os níveis mais altos de dióxido de carbono na atmosfera, principalmente causados pelo uso e emissões de combustíveis fósseis, estimulam o crescimento das plantas, resultando em mais pólen. Segundo o CDC, mais de 25% dos adultos americanos tinham alergias sazonais em 2021.

Entender os gatilhos comuns para alergias no outono e seus sintomas pode ser útil. Differenciar alergias de vírus respiratórios durante os meses mais frios pode ser desafiador, uma vez que os sintomas podem se sobrepor. A Dra. Leana Wen, especialista em bem-estar e ex-comissária de saúde, ofereceu insights sobre esse assunto.

CNN: Quais são os gatilhos comuns para alergias no outono?

Dra. Leana Wen: O principal culpado é a ambrosia, uma planta comum nos Estados Unidos. Uma única planta de ambrosia pode liberar até 1 bilhão de grãos de pólen. A estação da ambrosia geralmente começa em agosto, atinge o pico em setembro e pode se estender até novembro.

Outras plantas que podem desencadear alergias no outono incluem o arbusto queimado, a ervilha-cidreira, a amargueira, o salgueiro e o cato. Os mofo também contribuem para as alergias no outono. No outono, o mofo pode se acumular nas folhas caídas, nos fardos de feno e em espaços internos úmidos.

CNN: Quais sintomas as pessoas devem esperar?

Wen: Os sintomas comuns incluem nariz escorrendo ou entupido, espirros, tosses, olhos lacrimejantes, garganta arranhada e coceira e queimação no nariz, boca e olhos.

CNN: Com vírus respiratórios também presentes nos meses mais frios, como as pessoas podem distinguir entre alergias sazonais e um vírus?

Wen: É desafiador traçar uma distinção clara. As alergias geralmente seguem um padrão sazonal e pioram em momentos específicos do ano. Os sintomas persistem por pelo menos uma semana, muitas vezes por períodos mais longos. As alergias também podem exibir sintomas semelhantes ano após ano. Alguns indicadores que apontam mais para alergias do que para um resfriado incluem coceira no nariz e garganta e olhos vermelhos e lacrimejantes.

As infecções respiratórias geralmente seguem padrões sazonais e são mais comuns no inverno em comparação com a primavera e o outono, estações típicas de alergias. Um fator distintivo é a presença de febre. As alergias não resultam em febres. Elas geralmente não causam sintomas corporais como dores no corpo e cansaço. Embora as pessoas com alergias possam desenvolver uma tosse, a presença de uma tosse deve indicar uma infecção respiratória.

As pessoas que já tiveram alergias antes podem saber o que alivia seus sintomas. O alívio dos medicamentos para alergias é um sinal encorajador de que os sintomas são devido às alergias. As pessoas também podem fazer testes para várias infecções virais. Os testes estão disponíveis para gripe, Covid-19 e VRS (vírus respiratório sincitial). Alguns pacientes hospitalizados também podem passar por um painel viral que inclui vários vírus respiratórios. O governo dos EUA recentemente tornou disponíveis outra rodada de testes Covid-19 gratuitos em casa - é uma boa ideia se inscrever enquanto a oportunidade durar.

CNN: Como os gatilhos específicos de alergia podem ser diagnosticados?

Wen: Algumas pessoas gostariam de identificar o alérgeno exato que causa seus sintomas. Elas devem consultar seu médico de cuidados primários para uma indicação a um especialista em alergia e imunologia. Este especialista pode realizar um teste de punção cutânea, onde eles aplicam uma pequena gota de vários gatilhos alergênicos na pele para verificar uma reação. Eles também podem sugerir um teste de sangue procurando anticorpos contra o alérgeno.

CNN: O que devemos ter em mente sobre os gatilhos de alergia que podem causar problemas ao longo do ano?

Wen: Embora a primavera e o outono representem as estações de pico de alergias devido à liberação generalizada de pólen, outros gatilhos também existem. Um exemplo são as bolinhas de poeira, organismos minúsculos que se alimentam de poeira e umidade em casa. Eles são um alérgeno comum interno e podem causar sintomas ao longo do ano.

Eu sofro de alergias a bolinhas de poeira e uma alergia grave a ambrosia. Portanto, embora eu experimente alguns sintomas de alergia ao longo do ano, eles pioram significativamente no outono.

Outra categoria a ser considerada são as alergias alimentares. Segundo o CDC, aproximadamente 6% de adultos e crianças têm alergias alimentares. Essas alergias variam das alergias sazonais e podem resultar em reações graves, até mesmo potencialmente fatais.

CNN: Quais tratamentos podem ajudar a aliviar os sintomas?

Wen: Vários tratamentos podem ajudar a gerenciar as alergias sazonais. Tentar reduzir a exposição ao alérgeno é essencial. Se o problema for a ambrosia, limite as atividades ao ar livre durante os períodos de contagem alta de pólen, geralmente das manhãs ao início da tarde.

Mude de roupa após retornar ao interior das atividades ao ar livre. Mantenha as janelas e portas fechadas durante as atividades internas e no carro enquanto dirige. Seque a roupa dentro em vez de pendurá-la em uma linha de roupas ao ar livre.

Os medicamentos podem incluir comprimidos e sprays nasais antihistamínicos para ajudar com o entupimento. Muitas opções são disponíveis sem receita, bem como algumas opções apenas com receita. As pessoas com sintomas graves podem se beneficiar da imunoterapia, também conhecida como injeções de alergia.

Geralmente é uma boa ideia consultar seu médico ou profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de medicação. Embora algumas pessoas possam experimentar resultados positivos com remédios não prescritos, outras podem precisar de medicamentos prescritos ou uma combinação de tratamentos.

É importante notar que apenas porque um medicamento é sem receita, não significa que haja menos efeitos colaterais. A diphenhydramina, por exemplo, é um antihistamínico que tem propriedades sedativas e pode ser perigosa quando consumida em excesso. Além disso, muitos descongestionantes nasais interferem com outros medicamentos e não devem ser utilizados por longos períodos.

Manter uma boa saúde durante o outono, especialmente para indivíduos com alergias, requer um foco no bem-estar. Isso pode incluir a tomada de medicamentos necessários, como antihistamínicos ou sprays nasais, para aliviar os sintomas. O gerenciamento proativo das alergias também pode incluir a redução da exposição a alérgenos, limitando atividades ao ar livre durante períodos de contagem alta de pólen e mantendo janelas e portas fechadas para minimizar a entrada de alérgenos.

Leia também: