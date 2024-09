Sindicato dos empregadores critica Heil por defender a subida dos salários mínimos

O governo alemão precisa adotar rapidamente a diretiva de salário mínimo da UE. De acordo com o ministro do Trabalho Heil, o salário mínimo deveria aumentar para cerca de 14-15 euros por hora. Isso deixa Kampeter, representante dos empregadores, furioso, que ameaça atrapalhar a cooperação dentro do comitê responsável devido a essa demanda.

Os empregadores acusam Heil de distorcer os fatos na discussão sobre o salário mínimo obrigatório. Isso foi desencadeado por uma carta em que Heil sugeriu que a Comissão de Salário Mínimo elevasse rapidamente o salário mínimo da Alemanha para 60% do nível médio de salário, o que equivale a cerca de 15 euros por hora. "Nosso padrão nacional, estabelecido por lei, é a progressão dos salários coletivamente acordados", disse Kampeter, CEO da Federação das Associações de Empregadores da Alemanha (BDA), ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Kampeter criticou Heil, dizendo que, se ele intentionalmente ignorar esse padrão, está manipulando a situação. Kampeter se refere à wording da diretiva da UE, que sugere que os Estados-membros devem avaliar a adequação dos salários mínimos estatutários usando valores de referência. Esses valores de referência podem incluir critérios como 60% do salário médio e/ou valores de referência estabelecidos a nível nacional.

Devido a essa nova disputa, os empregadores agora consideram se retirar da comissão: Kampeter confirmou que isso é uma consideração justificável. "Vamos discutir isso em nossas organizações em breve", disse ele.

Heil acredita que a regulamentação da UE levará a um salário mínimo de 15 euros para os trabalhadores na Alemanha nas próximas duas anos. O salário mínimo atual é de 12,41 euros por hora bruto e aumentará para 12,82 euros em 1º de janeiro de 2025, cumprindo decisões já tomadas. A partir de 2026, o salário mínimo estaria entre 14 e 15 euros, de acordo com os comentários recentes de Heil.

Em sua carta à Comissão de Salário Mínimo, Heil afirmou que os novos requisitos da UE são atendidos se o comitê considerar a decisão para um salário mínimo de 60% do salário médio. A diretiva de salário mínimo da UE deve ser implementada na legislação nacional até 15 de novembro.

