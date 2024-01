Simona Halep: "Ele trouxe o fogo de volta": Como Patrick Mouratoglou ajudou a ex-número 1 do mundo a reacender o seu amor pelo ténis

A antiga número 1 do mundo feminino tinha anunciado a sua retirada da edição de 2021 do Open de França devido a uma lesão na barriga da perna. Mais tarde nessa temporada, ela também adiou Wimbledon e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

"Senti-me exausta e senti que já não há hipótese de estar no topo", disse Halep a Christina Macfarlane, da CNN Sport, numa entrevista exclusiva com o seu novo treinador, Patrick Mouratoglou. "Foi muito difícil olhar para o lado positivo".

Tendo saído do cobiçado top 10 do ranking mundial pela primeira vez desde janeiro de 2014, Halep estava a perder o amor pelo ténis.

No entanto, desde que começou a trabalhar com Mouratoglou no início deste ano, Halep diz que a sua paixão pelo desporto foi reacendida.

"Não estava realmente à espera, porque não sou muito aberta às pessoas e não é fácil para mim confiar em alguém. Mas foi uma grande ligação desde o primeiro momento em que o conheci", diz Halep sobre Mouratoglou.

"Antes de vir para cá, estava quase a desistir, porque já não tinha aquela chama e não confiava que fosse capaz de voltar a jogar ao mais alto nível. Ao vir para aqui, encontrei-o e descobri de novo porque jogo ténis", acrescenta. "Jogo ténis porque o adoro... Ele trouxe-me esse fogo de volta".

Novos começos

Em abril, Mouratoglou anunciou nas redes sociais que iria começar a treinar Halep a tempo inteiro, depois de ela ter visitado a sua prestigiada academia de formação em França antes do BNP Paribas Open em Indian Wells, na Califórnia.

"Gosto sempre de a ver jogar. Acho que ela tem um jogo incrível, por isso é uma jogadora super entusiasmante", diz Mouratoglou à CNN Sport. "Ela já estava a jogar muito bem, mas podia jogar muito mais. Pude ver o progresso que ela poderia fazer".

Conhecido pelo seu apelido, "O Treinador", Mouratoglou é um dos instrutores mais procurados no ténis.

Começou a treinar em 2005, trabalhando com Marcos Baghdatis no circuito de juniores e ajudando-o a chegar a número 1 do mundo a nível juvenil, de acordo com o seu sítio Web oficial.

Um ano mais tarde, Baghdatis chegou à final do Open da Austrália antes de perder para Roger Federer e também chegou à semifinal de Wimbledon nessa mesma época.

Desde então, Mouratoglou ajudou uma série de jovens jogadores promissores a elevar o seu jogo, incluindo Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova e, mais notavelmente, a 23 vezes campeã do Grand Slam Serena Williams, acrescenta o sítio Web.

O segredo do seu sucesso? "Claro que a paixão é o mais importante. (Se os jogadores não tiverem paixão, não vão conseguir nada de bom", disse Mouratolgou. "Por isso, essa é a chave.

"As pessoas também passam por momentos na sua vida em que talvez percam o amor pelo jogo durante um período de tempo ou tenham menos amor pelo jogo", acrescenta. "Não creio que ela (Halep) o tenha perdido".

O que faz um campeão

Apesar de a romena Halep ter 23 títulos de singulares no seu currículo - incluindo duas vitórias em Grand Slams - teve de se adaptar a uma forma especialmente rigorosa de treino na Academia Mouratoglou.

Passou duas semanas a começar um novo horário de treino às 8h30 da manhã, algo que disse aos jornalistas que "nunca tinha feito na minha vida", informou a WTA.

"Fi-lo com prazer e com facilidade. Isso fez-me pensar que ainda gosto e que ainda sou capaz. Por isso, se estiver saudável, acho que posso ter um bom jogo", acrescentou, de acordo com o site da WTA.

A par da sua reabilitação física, Halep tem trabalhado com Mouratoglou na reconstrução da sua confiança.

"Ele é super aberto, por isso é super fácil falar com ele", diz ela à CNN. "Eu sou muito emotiva. Tenho muitos medos em geral e duvido de mim própria a maior parte do tempo. E foi fácil para mim exprimir-me da forma como sou".

Quando Mouratoglou apareceu na série da Netflix, "The Playbook", em setembro de 2020, ele falou sobre como a força mental de um jogador pode fazer ou quebrar sua capacidade de se tornar um campeão.

A série segue treinadores desportivos de renome mundial à medida que partilham as suas regras pessoais para o sucesso, tanto dentro como fora da arena.

"Toda a gente tem limites, e os limites de toda a gente não são técnicos, tácticos, físicos. São mentais", disse Mouratoglou no documentário.

"E quando não se pensa como um campeão, não se age como um campeão e não se ganha como um campeão. Por isso, é muito importante garantir que a mente funciona corretamente".

Mouratoglou diz à CNN que tem uma abordagem semelhante à do lendário treinador de futebol José Mourinho, que também apareceu na série da Netflix, para reconstruir a resiliência psicológica de um jogador.

"Ele disse algo como: 'O futebol começa com o pé, continua com o coração e termina com a cabeça'".

"A cabeça é o mais importante... porque se não acreditarmos profundamente que podemos alcançar algo, não vamos até ao fim. Vai ficar a meio caminho. Vai encontrar razões para não fazer as coisas. Encontraremos desculpas", diz Mouratoglou.

"Penso que uma grande parte do meu trabalho é ajudar as pessoas, neste caso a Simona, a acreditarem em si próprias e na sua capacidade de alcançar o que querem", acrescenta. "Digo sempre à Simona que ela é muito forte mentalmente porque acredito mesmo nisso.

"Ela tornou o meu trabalho muito fácil, de certa forma, por ser tão aberta e confiar tanto em mim."

Parceria com Serena Williams

Mouratoglou não é alheio à reinvenção de jogadores que atingiram o fundo do poço.

Em 2012, aproximou-se de um ponto de viragem na sua carreira, quando começou a treinar Williams, que tinha acabado de sofrer uma derrota sem precedentes em Roland Garros para a francesa Virginie Razzano. Era a primeira vez na carreira de Williams que perdia na primeira ronda de uma competição importante.

Estava também à procura de uma vitória num Grand Slam, depois de ter estado dois anos sem ganhar um Major.

Mouratoglou e Williams foram apelidados de "Duo Dinâmico" na digressão e acabaram por somar juntos 10 vitórias em Grand Slams, bem como um título de singulares femininos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

"Estou muito orgulhoso com o que fizemos com a Serena. Agora, é claro, estou muito grato por esses 10 anos que foram incríveis", diz Mouratoglou. "Ela confiou em mim durante 10 anos, o que é algo que não se vê muitas vezes no mundo do ténis."

Williams não joga desde que se retirou do seu jogo da primeira ronda de Wimbledon contra Aliaksandra Sasnovich em junho de 2021, durante o qual sofreu uma lesão na perna.

"Não é fácil dizer a alguém com quem você trabalhou por 10 anos que você vai começar algo com outra pessoa", acrescenta Mouratoglou. "É uma relação de 10 anos... em que se partilham tantas coisas, tantas emoções e tantos momentos."

"Estou pronto para dar o meu melhor

Quando Mouratoglou e Halep falam com a CNN, estão a preparar-se para Roland Garros, onde a romena de 30 anos deverá jogar contra a croata Ana Konjuh na primeira ronda, no domingo.

Halep tem boas recordações do Open de França, tendo conquistado o seu primeiro título de Grand Slam em Paris, depois de vencer Sloane Stephens em 2018.

"O Open de França é o meu Grand Slam favorito", afirma. "Adoro a cidade. Sinto-me óptima. Gosto da vibração. Então, tudo se junta e sinto-me óptima. Vai ser um grande desafio, este torneio, para mim. Estou mentalmente preparado. Estou pronto para dar o meu melhor".

"Pensava mesmo que ia acabar aos 30 anos", diz Halep. "Estava enganada.

"Quero jogar mais alguns anos. Sinto que posso", acrescenta. "O meu corpo está bem. Sinto-me saudável. Sinto que o meu nível de energia é elevado. Por isso, não vejo nenhuma razão para parar agora."

No entanto, há uma jogadora que pode impedir Halep de conquistar o seu terceiro título de Grand Slam.

A polaca Iga Swiatek teve uma ascensão meteórica para se tornar a número 1 do mundo no ano passado.

Em abril, conquistou o seu quarto título consecutivo da época de 2022 na final do Open de Estugarda, aumentando a sua série de vitórias para 23 jogos.

Com apenas 20 anos de idade, Swiatek não mostrou sinais de vacilar. Se vencer o Open de França, igualará o recorde de Venus Williams neste milénio de 35 vitórias consecutivas.

"No último mês, a Iga tem demonstrado muita estabilidade física, mental e a nível de ténis. Ela é muito sólida em tudo. É por isso que tem estado a ganhar tanto. Mas acho que toda a gente é vencível", diz Mouratoglou.

E Mouratoglou está confiante de que a força mental de Halep pode rivalizar com Swiatek.

"Ela também é uma grande jogadora, mas o que a torna especial é o facto de ser extremamente forte mentalmente", diz ele. "Sinto que ela também acredita em si própria e a combinação pode fazer maravilhas."

