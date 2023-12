Simona Halep ainda não perdeu um set em Wimbledon e derrota Amanda Anisimova para atingir as meias-finais

Halep, que teve de fazer uma pausa prolongada do desporto no ano passado enquanto recuperava de uma lesão na barriga da perna, parecia estar a caminho de uma vitória confortável na quarta-feira, vencendo facilmente o primeiro set e ganhando dois breaks no segundo.

Mas Anisimova recuperou com um break e liderou por 0-40, com Halep a servir para o jogo, apenas para a romena ganhar os cinco pontos seguintes seguidos, conquistando a vitória quando Anisimova desviou um backhand longo.

Isto significa que Halep ainda não perdeu um set no torneio deste ano e está bem posicionada para ganhar o seu terceiro título do Grand Slam e o segundo em Wimbledon.

"Definitivamente, joguei o melhor tênis (desde 2019)", disse ela em sua entrevista na quadra. "Tive muitas dificuldades no ano passado e agora estou apenas a tentar recuperar a minha confiança.

"O meu ténis está aqui, por isso só tenho de acreditar. Já comecei a fazer isso e sinto-me bem."

Halep enfrentará a seguir Elena Rybakina, do Cazaquistão, após a vitória de retorno da 17ª semente por 4-6 6-2 6-3 contra a australiana Ajla Tomljanović na outra semifinal feminina na quarta-feira.

"É ótimo estar de volta às meias-finais", acrescentou Halep. "Estou muito emocionada neste momento porque significa muito estar de volta às meias-finais. Hoje joguei contra uma adversária difícil, que conseguiu esmagar a bola no final.

"Não sabia bem o que fazer, mas acreditei em mim, disse que tinha de me manter forte nas minhas pernas - elas ajudaram-me hoje - e acreditei até ao fim que podia ganhar."

Halep ganhou uma vantagem de 5-1 sobre Anisimova, quebrando a adversária em 1-1 e 3-1 antes de vencer o primeiro set em 30 minutos.

Anisimova perdeu o seu radar no segundo set e terminou o jogo com 28 erros não forçados contra seis de Halep.

A disputa parecia estar fora de alcance para a americana de 20 anos, com 5-1 no segundo set, mas Anisimova começou a produzir os grandes golpes que vinha procurando no início da partida e esteve perto de empatar o set em 5-4.

No entanto, a recuperação tardia foi demasiado tardia e Halep recuperou para chegar à sua terceira semifinal de Wimbledon.

Na outra semifinal feminina, Ons Jabeur, da Tunísia, enfrentará Tatjana Maria, da Alemanha, com ambas as partidas marcadas para quinta-feira.

Fonte: edition.cnn.com