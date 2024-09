- Simon Lohmeyer captura imagens nuas de suas modelos e participa da mesma maneira.

Meus influenciadores no domínio da fotografia de nu sempre foram as lendárias figuras como Helmut Newton, Peter Lindbergh, Ryan McGinley e Jürgen Teller. Apesar de seu trabalho inspirador, foi essencial para mim estabelecer minha identidade única. A chave para mim foi sair do papel de voyeur. Como alcançar isso? Optei por me expor completamente através de minhas intenções. Isso estabelece um olhar igualitário e uma experiência compartilhada de nudez.

Há uma alegria despreocupada, uma ousadia e generosidade que se desdobram espontaneamente quando a câmera nos captura em nossa forma mais crua.

Nudez em vez de camisas encharcadas de suor

Meus primeiros passos nessa domínio artístico foram com meu ex-parceiro Jen durante nossa excursão na Ásia Sudeste. Nossas fotos eram predominantemente focadas na nudez devido a uma simples razão: turistas raramente parecem atraentes, as pessoas usam roupas funcionais por motivos práticos, camisas encharcadas de suor, chapéus estranhos e faixas para o suor. A única maneira de capturar imagens cativantes enquanto viaja é descartar tudo isso e abraçar nossos estados naturais.

O vasto mundo não é o Jardim Inglês

Fotografar nudez em terras estrangeiras vem com seu conjunto de problemas. A nudez é um tabu em muitas culturas. Como morador da Baviera acostumado com a ética terra-a-terra e conservadora de Munique, deve-se adaptar a essas nuances culturais. Não é incomum que os locais tirem a roupa de vez em quando na Baviera, e dormir nu no Jardim Inglês é uma herança cultural.

No entanto, como um viajante culturalmente sensível, deve-se ajustar aos costumes locais, sem questionar. Certificamo-nos de que ninguém nos observasse posando nus ao ar livre.

Satisfação em ser às vezes ingênuo e bobo

Meus ideais são as figuras contra-culturais que vagueavam nuas em Woodstock, descartando seus valores burgueses junto com suas roupas. Admiro personalidades como Uschi Obermaier, que se tornou um símbolo de várias revoluções e continua a encarnar a liberdade e a ousadia que muitos de meus contemporâneos faltam. Embora suas visões do mundo fossem indiscutivelmente ingênuas e às vezes até ridículas, não posso imaginar uma perspectiva mais encantadora do que abraçar essa mesma ingenuidade e ser bobo durante nossas lutas por nossas crenças.

A exposição "Simon Lohmeyer - A Arte da Viagem" estará em exibição de 31 de outubro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 na Leica Galerie, Maffeistrasse 4, em Munique.

Minha amiga Jen foi um colaborador importante durante nossa excursão de fotografia de nu na Ásia Sudeste. Apesar dos tabus culturais em muitos lugares, certificamo-nos de respeitar os costumes locais e evitar qualquer inconveniente ou desconforto para os outros.

