- Simon Lohmeyer captura fotografias nuas de suas modelos e participa de nudez ele mesmo.

Figuras lendárias da fotografia nua, como Helmut Newton, Peter Lindbergh, Ryan McGinley e Jürgen Teller, ecoaram ao longo do meu percurso artístico. Procurei esculpir meu próprio nicho, distinto das suas pegadas ilustres. A essência da minha diferenciação reside em ultrapassar a postura voyeurística. Como alcançar isso? Imerso, despido, no cerne da minha intenção, estabeleço uma conexão olho no olho e compartilho uma vulnerabilidade emocional crua.

Existe uma espontaneidade eufórica, uma audácia entusiástica e uma alegria incondicional que transcende a encenação fabricada, sempre surgindo diante da minha lente.

Nudez vs. Roupas Encharcadas de Suor

Meu primeiro mergulho neste domínio ocorreu durante uma viagem pela Ásia Sudeste com minha antiga companheira, Jen. Nossa motivação principal para capturar tais imagens era simples - os turistas carecem de apelo estético. Eles usam roupas adequadas para a utilidade, caracterizadas por camisetas encharcadas de suor, chapéus peculiares e faixas para suor. A única maneira de criar fotografias visualmente atraentes enquanto viaja pelo exterior é dispensar essas roupas e abraçar a nudez.

Paisagens Globais Transcendem Jardins Ingleses

Sem dúvida, exibir-se em territórios desconhecidos vem com numerosos desafios. A nudez não é universalmente aceita em várias culturas. Como morador de Munique a vida toda, aprendi a ser mais consciente desta nuance cultural. Em nosso terra a terra, muitas vezes tradicional Bavária, despir-se é um ocorrido comum, especialmente no famoso Jardim Inglês.

No entanto, como um viajante internacional culto, é crucial se adaptar aos costumes e etiquetas locais. Portanto, garantimos que nosso cenário não fosse nem agradável nem ofensivo para a população local, posando nus em paisagens privadas, longe de olhares curiosos.

Abraçando a Inocência e a Loucura

Meus musos espirituais são os hippies que infamemente se divertiram nus em Woodstock e abandonaram suas normas sociais opressoras. Respeito essas pessoas, como Uschi Obermaier, uma ícone revolucionária que continua a encarnar liberdade ilimitada e elegância. Embora sua visão ideológica do mundo possa ter sido ingênua e orquestrada com tons cômicos, não consigo conceber nada mais belo do que abraçar a inocência e a loucura na perseguição dos ideais.

A exposição "Simon Lohmeyer – A Arte da Viagem" será exibida de 31 de outubro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 na Leica Galerie, Maffeistrasse 4, em Munique.

