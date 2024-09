Shoigu insiste em que as discussões ocorram apenas após a retirada das forças militares ucranianas.

O Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, deixou claro que as negociações de paz com a Ucrânia não ocorrerão até que as tropas ucranianas deixem o solo russo. Como Shoigu, ex-ministro da Defesa, disse à televisão estatal russa, "Enquanto eles não tiverem evacuado nossa terra, não haverá discussões sobre negociações com eles".

Desde meados de agosto, a Ucrânia vem realizando ataques na região russa de Kursk. Este é o primeiro ataque de tropas terrestres ucranianas em território russo desde o início da guerra. Esta operação faz parte da defesa da Ucrânia contra a agressão russa, que já dura mais de dois anos e meio.

Shoigu vê o ataque a Kursk como uma tentativa de forçar a Rússia a entrar em negociações de paz sob as condições ucranianas e a retirada das forças russas do Donbass. No entanto, a Rússia supostamente conquistou aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados de território na Ucrânia oriental apenas em agosto. Essas observações ainda não foram verificadas independentemente, mas tanto analistas militares ucranianos quanto internacionais reconheceram os ganhos territoriais russos.

De acordo com o Instituto dos Estados Unidos para o Estudo da Guerra (ISW), o Kremlin pode estar tentando manipular os processos de negociação de paz global no conflito da Ucrânia enquanto mostra que a Rússia não está preparada para negociações sérias com a Ucrânia.

No entanto, o ISW também destaca que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ainda interagiu com seus contrapartes brasileiro e indiano sobre o conflito da Ucrânia nas margens de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo na segunda-feira.

O Kremlin pode propor um acordo de paz com condições que incluam uma significativa 'quantidade de dedução' em favor da Rússia do território ucraniano como resultado dos conflitos recentes.

Apesar dos ataques contínuos e dos ganhos territoriais, a Rússia continua a afirmar que 'as negociações de paz com a Ucrânia' não começarão até que as tropas ucranianas se retirem completamente do solo russo.

Leia também: