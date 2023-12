Shohei Ohtani oferece Porsche à mulher do colega de equipa dos Dodgers Joe Kelly, que abdicou do número 17 da sua camisola

O presente vistoso seguiu-se à campanha viral de Ashley Kelly nas redes sociais - #Ohtake17 - encorajando o duas vezes MVP da Liga Americana a assinar com a equipa do marido.

Os Dodgers publicaram a revelação do seu novo carro no X Saturday, quando foi deixado em frente à casa de Kelly.

"É teu. O Shohei quis oferecer-te um Porsche", diz-se no vídeo, enquanto ela tapa a boca de incredulidade.

Antes de Ohtani se comprometer com a equipa, Ashley Kelly fez uma campanha entusiasta na Internet, chegando mesmo a mudar o nome do seu filho de 7 meses para ShoKai em honra do seu apoio.

O atleta japonês assinou recentemente um contrato histórico de 10 anos e 700 milhões de dólares com os Dodgers em 11 de dezembro.

Joe Kelly também assinou recentemente um novo contrato de um ano e US$ 8 milhões com a equipe da Liga Principal de Beisebol, segundo o site MLB.com.

Os esforços da esposa do reliever incluíram oferecer a Ohtani todas as peças de roupa e mercadorias dos Dodgers que eles possuíam com o número 17.

Em uma de suas postagens nas redes sociais em 8 de dezembro, ela mostra todos os itens que ofereceu em troca do compromisso de Ohtani com os Dodgers. "Já tenho a tua mãe pronta para ir, por isso está tudo bem", disse Ashley Kelly enquanto segurava uma camisola nº 17 dos Dodgers com a palavra "Mama" impressa nas costas.

Depois que Ohtani assinou com a equipe de seu marido, Kelly postou outro vídeo em que ela jogou com entusiasmo todo o equipamento nº 17 da família em todo o gramado da frente com tema de férias, ao som de "Wake Me Up Before You Go-Go", do Wham .

Ohtani usou anteriormente o número 17 durante os seis anos em que jogou pelo Los Angeles Angels, informou a KABC, afiliada da CNN.

Fonte: edition.cnn.com