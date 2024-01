Shohei Ohtani junta-se ao famoso Nolan Ryan ao igualar dois feitos históricos num só jogo

E na quarta-feira, poucos dias depois de ser nomeado All-Star tanto como arremessador quanto como rebatedor, Ohtani continuou seu ritmo acelerado - mais uma vez fazendo história - desta vez igualando dois feitos históricos.

O astro japonês de duas facetas eliminou 12 rebatedores do Houston Astros em seis entradas, além de ter feito 2 a 4, com um triplo de duas corridas na segunda entrada, na vitória do Los Angeles Angels por 7 a 1 no Angel Stadium.

Ao vencer sua sexta partida consecutiva, ele também igualou dois recordes estabelecidos pelo arremessador do Hall da Fama, Nolan Ryan.

Ohtani se tornou o segundo arremessador do Angels na história da franquia a registrar pelo menos 10 eliminações em quatro partidas consecutivas, juntando-se a Ryan.

Ele também se tornou o primeiro arremessador titular do Angels a fazer uma rebatida tripla desde Ryan, em 27 de junho de 1972, em Minnesota.

"Obviamente, é uma grande honra estar na mesma frase de alguém como Nolan Ryan", disse Ohtani através do intérprete Ippei Mizuhara. "Mas, mais do que eliminações, estou a tentar colocar zeros e fechar os adversários."

Ohtani, o atual MVP da Liga Americana, colocou-se firmemente na corrida para recuperar o título nesta temporada.

Embora ele enfrente uma forte concorrência de Aaron Judge, do New York Yankees, e Yordan Alvarez, do Houston Astros, o impacto de Ohtani nas vitórias do Angels nesta temporada tem sido muito grande.

Graças a uma combinação das suas capacidades nos dois sentidos, os Angels estão numa série invicta de seis jogos com Ohtani como titular, mas, em contrapartida, a equipa tem um registo global de 12-32 nas últimas semanas.

Nessas seis partidas, Ohtani teve um incrível ERA de 0,45, totalizando também 58 eliminações em 39 2/3 entradas.

"Eu disse isso nas últimas três ou quatro vezes, mas ele nos coloca nas costas", disse o gerente interino do Angels, Phil Nevin. "Ele sabe o que tem pela frente. Nas últimas partidas, perdemos algumas e ele leva isso para o lado pessoal."

Há alguns dias, Ohtani foi nomeado para seu segundo jogo All-Star consecutivo como arremessador e rebatedor.

Antes do ano passado, nenhum jogador havia sido selecionado para o All-Star Game como jogador de posição e arremessador. Agora, ele fez isso duas vezes em dois anos.

A sua atuação na quarta-feira foi perante o treinador dos Astros, Dusty Baker, que irá dirigir a equipa da Liga Americana no All-Star Game na terça-feira. Depois, Baker não poupou elogios.

"Ele não é apenas um All-Star, ele é uma megaestrela", disse Baker. "Um dos melhores jogadores ofensivos e um dos melhores arremessadores. E ele é inteligente - posso dizer pela maneira como ele joga o jogo, ele é talentoso, mas é inteligente."

Fonte: edition.cnn.com